Su Prime Video, c'è una serie britannica del 2009 che ha anticipato Gen V (ma nessuno se n'è accorto)

Pubblicazione: 15 luglio alle 14:30

Serie come Gen V non spuntano come funghi: servono la giusta dose di violenza viscerale, satira affilata e giovani adulti con superpoteri lasciati a navigare il caos senza supervisione. Il franchise di The Boys ha sempre avuto il coraggio di spingersi oltre i limiti del politically correct, e Gen V ha portato quella stessa energia distorta all'interno di un campus universitario popolato da Super in formazione carichi di ormoni e ambizioni. Ma nessuno si è accorto che, nel 2009, una serie britannica aveva già portato sul piccolo schermo tutti i temi esplorati da Gen V. Stiamo parlando di Misfits, gemma britannica su Prime Video che mescola commedia volgare, violenza scioccante e autentica umanità in modi che i fan di Gen V riconosceranno immediatamente.



Debuttata nel 2009 sul canale britannico Channel 4, Misfits segue un gruppo di giovani della classe operaia costretti ai lavori socialmente utili che vengono colpiti da una misteriosa tempesta elettrica, acquisendo improvvisamente superpoteri che riflettono le loro insicurezze più profonde. A differenza degli studenti della Godolkin University, questi ragazzi non sognano fama, denaro o potere. Vogliono solo sopravvivere alla loro pena e tornare alle loro vite, almeno finché le cose non precipitano in una spirale di follia intrisa di sangue. Il gruppo principale include Nathan, un attaccabrighe dalla parlantina inarrestabile interpretato da Robert Sheehan, che sembra invincibile.

C'è Kelly, che può sentire i pensieri altrui. Curtis, atleta caduto in disgrazia capace di riavvolgere il tempo, interpretato da Nathan Stewart-Jarrett. Alisha, interpretata da Antonia Thomas, ha un potere particolarmente scomodo: chiunque la tocchi viene colto da un desiderio sessuale incontrollabile. E poi c'è Simon, outsider dolorosamente goffo che può diventare invisibile, incarnato da Iwan Rheon. I poteri che incontrano quando incrociano altri individui colpiti dalla tempesta anomala sono tutt'altro che glamour. Quasi ogni personaggio in Misfits possiede abilità disordinate, strane e spesso profondamente scomode. Un tizio può controllare i latticini. Una ragazza intrappola le persone dentro i videogiochi. C'è persino una trama temporale che coinvolge Hitler. Eppure tutto funziona perché i personaggi reagiscono come persone reali e imperfette.

Questo caos controllato è ciò che rende Misfits una corrispondenza perfetta per chi ama Gen V. La serie strappa via la patina eroica dei supereroi e si tuffa direttamente nella realtà cruda, divertente e spesso scomoda di cosa farebbero i poteri a persone vere. Come Gen V, è carica di temi adulti, morti brutali e comicità nera come la pece, il tutto avvolto in una storia su giovani che non si sono mai candidati a diventare eroi. L'umorismo è volgare e caotico, ma non mina mai il peso emotivo quando le cose vanno storte, e vanno storte di frequente.

. Ma non si tratta solo di poteri e violenza.con una profondità che molti non si aspetterebbero da uno show che inizia con un assistente sociale ucciso nel primo episodio. Mentre Gen V si concentra su studenti Super d'élite cresciuti per credersi celebrità in divenire,. I personaggi sono ragazzi normali provenienti da famiglie distrutte e contesti difficili che ottengono poteri per caso, senza alcun addestramento, risorse o ambizioni di salvare il mondo

Le loro reazioni sembrano più autentiche e umane perché stanno solo cercando di sopravvivere alle loro vite già complicate mentre lottano con abilità che non hanno mai chiesto. A differenza di Marie Moreau e Jordan Li di Gen V, cresciuti dentro il sistema Vought, i personaggi di Misfits sono outsider puri. Questo li rende immediatamente più riconoscibili, specialmente quando sbagliano, esplodono e occasionalmente uccidono persone con poteri che a malapena comprendono. Originariamente trasmessa nel Regno Unito su Channel 4 tra il 2009 e il 2013, la serie è ora disponibile su Prime Video e rappresenta il sostituto perfetto per tutti i fan di Gen V che non si sono ancora ripresi dalla sua cancellazione.