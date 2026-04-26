The Boys, Amazon cancella Gen V dopo due stagioni: la storia di uno spinoff che non ce l'ha fatta

Pubblicazione: 26 aprile alle 12:00

L'universo di The Boys si contrae, almeno temporaneamente. Amazon ha ufficialmente cancellato Gen V dopo due stagioni, chiudendo il capitolo della prima vera espansione narrativa del franchise creato da Eric Kripke. La notizia arriva a poche settimane dal finale di serie di The Boys, atteso come il culmine dello scontro tra Homelander e Butcher, e circa sei mesi dopo la conclusione della seconda stagione dello spinoff incentrato sui giovani supereroi.



Gen V aveva debuttato nel settembre 2023 con una premessa intrigante: seguire le vicende di studenti dotati di superpoteri all'interno della Godolkin University, istituzione controllata dalla Vought International. La serie aveva esplorato le dinamiche di formazione dei futuri supereroi attraverso sfide letali e competizioni spietate, offrendo uno sguardo più giovane e fresco sul cinismo del mondo creato da Garth Ennis e Darick Robertson.



I segnali della cancellazione erano già nell'aria. Asa Germann, interprete di Sam Riordan, era stato confermato come regular nella nuova serie Paramount+ Frisco King, lasciando intendere che il suo futuro televisivo si stava spostando altrove. Inoltre, i dati Nielsen raccontavano una storia di calo di interesse: mentre la prima stagione aveva piazzato regolarmente i suoi episodi nella Top 10 degli streaming originals, l'ultima puntata della seconda stagione non è riuscita a entrare in classifica dopo aver totalizzato 424 minuti di visualizzazione con i primi tre episodi, che si erano fermati all'ottavo posto.

Nonostante la cancellazione, Eric Kripke ed Evan Goldberg hanno rassicurato i fan attraverso un comunicato ufficiale. I personaggi di Gen V non spariranno nel nulla: continueranno a esistere all'interno dell'universo condiviso, apparendo nella quinta stagione di The Boys e in altri progetti attualmente in sviluppo. La natura interconnessa della timeline delle serie rende questa promessa credibile e imminente.



Il finale della seconda stagione di Gen V aveva infatti gettato le basi per questa continuità narrativa. Starlight tenta di reclutare alcuni dei giovani supereroi nella battaglia contro Patriota, mentre Marie e i suoi compagni si uniscono per sconfiggere il villain Thomas Godolkin. Questo scontro finale dimostra il livello di potere raggiunto da Marie, suggerendo un ruolo potenzialmente cruciale nello scontro finale contro il leader dei Sette. Tuttavia, molti fili narrativi sono rimasti sospesi, senza una vera risoluzione.



Alcune di queste questioni irrisolte potrebbero trovare risposta in Vought Rising, il prequel annunciato che debutterà ufficialmente nel 2027. La serie, guidata da Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy, è descritta come un murder mystery che vedrà il ritorno di Aya Cash nel ruolo di Stormfront, ed esplorerà le origini oscure dell'impero Vought. Una data di uscita più precisa non è ancora stata comunicata, ma il progetto rappresenta la nuova direzione espansiva del franchise.

La cancellazione di Gen V segna la seconda volta che uno spinoff di The Boys ha una vita breve, dopo l'antologia animata Diabolical. Michele Fazekas, showrunner ed executive producer della serie, aveva lavorato insieme a un team che includeva Kripke, Goldberg, Seth Rogen, Neal H. Moritz e molti altri nomi di peso dell'industria. Nonostante il pedigree creativo e l'entusiasmo iniziale, i numeri non hanno sostenuto la continuazione oltre la seconda stagione.