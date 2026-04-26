The Boys fa un salto indietro fino al 1950: tutto quello che sappiamo sullo spinoff Vought Rising

Pubblicazione: 26 aprile alle 08:00

L'universo de The Boys si espande ancora una volta, ma questa volta il salto non è nello spazio, bensì nel tempo. Vought Rising, il nuovo spinoff prequel della serie cult di Eric Kripke, ci riporta agli anni Cinquanta per svelare le origini oscure della Vought e dei suoi primi supereroi. Un viaggio nel passato che promette di essere tanto sanguinoso quanto rivelatore.



Il progetto è stato annunciato per la prima volta durante il San Diego Comic-Con del luglio 2024, e ha scatenato immediatamente l'entusiasmo dei fan. Eric Kripke e lo showrunner Paul Grellong lo hanno descritto come "un thriller investigativo contorto sulle origini della Vought, le prime imprese di Soldier Boy e le manovre diaboliche di una Super conosciuta dai fan come Stormfront, che all'epoca si faceva chiamare Clara Vought". Una premessa che mescola noir, mistero e quella violenza grottesca che ha reso The Boys un fenomeno culturale.



Jensen Ackles e Aya Cash tornano a vestire i panni di Soldier Boy e Stormfront, questa volta non solo come attori ma anche come produttori esecutivi. Due personaggi le cui origini sono intrecciate fin dall'inizio: Soldier Boy fu il primo supereroe americano creato da Frederick Vought durante la Seconda Guerra Mondiale, mentre Stormfront era la prima cavia di successo del Composto V, nonché moglie dello stesso Vought prima del trasferimento negli Stati Uniti.

La produzione è entrata nel vivo nell'agosto 2025, e da allora il cast si è arricchito di volti nuovi e talenti affermati. Elizabeth Posey interpreta Private Angel, mentre Will Hochman veste i panni di Torpedo. Entrambi i personaggi sono stati svelati in costume nell'agosto 2025, e hanno regalato ai fan un primo assaggio visivo di questo universo vintage dei supereroi.



Mason Dye, già apparso come Bombsight nella quinta stagione di The Boys, si unisce al cast insieme a Kiki Layne. A loro si aggiungono Jorden Myrie, Nicolò Pasetti, Ricky Staffieri e Brian J. Smith come regular della serie. Il roster si completa con ruoli ricorrenti affidati a Cecily Strong, Mark Pellegrino, Eric Johnson, Annie Shapero, Raphael Sbarge, Romi Shraiter, Aaron Douglas e David Hewett.



La lista non finisce qui: nel marzo 2026 sono stati annunciati James Wolk, Dylan Arnold, Josh Randall e Chad Willett in ruoli chiave ricorrenti. Un cast corale che riflette l'ambizione narrativa del progetto, capace di tessere una storia complessa e stratificata come richiede un mystery ambientato negli albori della Vought.

L'ambientazione negli anni Cinquanta non è casuale. Si tratta di un'epoca di transizione per l'America, sospesa tra l'ottimismo del dopoguerra e le ombre della Guerra Fredda, un periodo perfetto per esplorare la nascita di un'industria dei supereroi intrisa di propaganda, segreti militari e sperimentazioni moralmente discutibili. Il Composto V, quella sostanza che trasforma gli esseri umani in Super, diventa qui il fulcro di una narrazione che Kripke promette essere "intrisa di sangue e Composto V".



Il mistero dell'omicidio che fa da filo conduttore alla serie aggiunge un ulteriore livello di suspense. Chi è morto? Chi ha ucciso? E soprattutto, quali segreti sulla Vought verranno a galla durante le indagini? Domande che rendono Vought Rising non solo un prequel, ma un vero e proprio noir supereroistico.



Jensen Ackles ha dichiarato che l'intenzione è quella di realizzare più stagioni, esplorando l'evoluzione di Soldier Boy, da "cane alfa" a qualcosa di diverso. Un'affermazione che suggerisce un arco narrativo ambizioso, capace di tracciare non solo le origini di un personaggio, ma la sua trasformazione attraverso decenni di storia americana.

Vought Rising è atteso su Prime Video nel corso del 2027. Una finestra di lancio ancora ampia, ma che coinciderà con la fine di The Boys, la cui quinta stagione sarà anche l'ultima. Il passaggio di testimone sembra già scritto: mentre la serie madre chiude i battenti dopo aver raccontato la guerra tra Vought e i Ragazzi nel presente, Vought Rising aprirà un nuovo capitolo nel passato.



Le aspettative sono altissime. I fan vogliono risposte su come è nata davvero la Vought, su come il Composto V sia passato da esperimento nazista a fondamento di un impero commerciale americano, su quale prezzo in vite umane sia stato pagato per creare i primi supereroi. E soprattutto, vogliono vedere Jensen Ackles e Aya Cash interpretare versioni più giovani e forse ancora più spietate dei loro personaggi.



Gli anni Cinquanta di Vought Rising non saranno quelli patinati delle pubblicità d'epoca o dei film nostalgici. Saranno sporchi, violenti, moralmente ambigui. Saranno il terreno fertile dove sono germogliati tutti gli orrori che abbiamo visto nella serie principale. E probabilmente scopriremo che le radici di quell'albero marcio affondano molto più in profondità di quanto immaginassimo.