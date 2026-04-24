The Boys, due star della serie si sono sposate in segreto: dall'odio sullo schermo, all'amore nella realtà

Pubblicazione: 24 aprile alle 12:00

Mentre la quinta e ultima stagione di The Boys tiene incollati allo schermo milioni di spettatori in tutto il mondo, dietro le quinte è successo qualcosa che nemmeno il migliore sceneggiatore avrebbe potuto inventare. Jack Quaid e Claudia Doumit, rispettivamente Hughie Campbell e Victoria Neuman nella serie Prime Video, si sono sposati. In segreto. In Australia. E con una lista di invitati che farebbe impallidire qualsiasi red carpet hollywoodiano.



La notizia è emersa sabato 18 aprile 2026, quando le prime foto del ricevimento hanno iniziato a circolare sugli account Instagram degli ospiti per poi sparire quasi immediatamente, come se qualcuno avesse premuto un pulsante di autodistruzione digitale. Ma internet non dimentica mai. Le immagini mostrano Quaid in un audace completo rosso mentre balla con Doumit, avvolta in un abito color avorio con spalline floreali. La location scelta per pronunciare il fatidico sì: Mona Farm, una tenuta di campagna a Braidwood, nel Nuovo Galles del Sud, un paesino australiano lontano anni luce dal caos di Los Angeles.



Per chi segue The Boys, l'ironia della situazione è palpabile. Nella serie, Hughie è il ragazzo della porta accanto che diventa vigilante dopo aver perso la fidanzata in un incidente causato da un supereroe. Victoria Neuman, invece, è una politica apparentemente progressista che si rivela essere una villain dotata di superpoteri letali, capace di far esplodere le teste delle persone con il pensiero. I loro personaggi non potrebbero essere più distanti, eppure nella vita reale l'amore ha seguito un copione completamente diverso.

People Magazine riporta che i co-protagonisti di “The Boys” Jack Quaid e Claudia Doumit si sono sposati. pic.twitter.com/dJKwXqM36H — Rebelle Vague (@rebellevague) April 21, 2026

Le prime avvisaglie della loro relazione risalgono al 2022, quando i due furono fotografati mano nella mano per le strade. All'epoca Doumit aveva già debuttato in The Boys da circa due anni, entrando nel cast nella seconda stagione come uno dei personaggi più complessi e ambigui della serie. Il suo arco narrativo si è concluso nel 2024, quando Victoria Neuman è stata scritta fuori dalla narrazione principale, ma evidentemente il legame con Quaid era destinato a durare ben oltre le riprese.



Il matrimonio è stato un affare strettamente privato, lontano dai riflettori e dai paparazzi. Ma la lista degli invitati racconta una storia di connessioni hollywoodiane che attraversa generazioni. Il matrimonio segreto di Quaid e Doumit è più di una semplice notizia di gossip. È un promemoria che dietro i personaggi che amiamo (o odiamo) ci sono persone reali, con vite complesse, relazioni autentiche e scelte che sfuggono alla logica degli algoritmi e dei trending topic.

In un'era in cui tutto sembra orchestrato per massimizzare i like e la visibilità, scegliere di sposarsi lontano dai riflettori, in una fattoria australiana, con poche foto filtrate e nessun comunicato stampa ufficiale, è quasi un gesto rivoluzionario. E mentre i fan attendono con ansia di scoprire come si concluderà la saga di Hughie, Butcher e compagni, possono almeno consolarsi sapendo che almeno uno dei loro beniamini ha trovato un finale felice. Anche se nella vita reale, e non sullo schermo.