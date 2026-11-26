Pubblicazione: 26 novembre alle 11:16

Difende i più deboli dalle angherie di bande criminali e tiranni crudeli, in un mondo che ha perso la sua bellezza e ogni briciolo di speranza. Queste sono le gesta di Kenshiro, il miglior allievo della scuola di Hokuto, che porta nel petto le sette stelle che compongono l'Orsa Maggiore e che ora si appresta a tornare sul grande schermo. Grazie a Nexo Studios e Yamato Video, dal 30 novembre al 2 dicembre torna in sala Ken il Guerriero - Il film, la pellicola firmata da Toyoo Ashida, che proprio quest'anno compie ben quarant'anni. Il suo ritorno sarà accompagnato da una nuova versione restaurata, disponibile anche in versione originale con i sottotitoli in italiano.

La pellicola rappresentaper chi vuole approcciarsi al mondo di Kenshiro. Infatti, l'opera di Tetsuo Hara e Buronson è, capace di raccontare una visione distorta e post-apocalittica della nostra società, influenzando un intero immaginario e ispirando opere successive come

Il film animato è stato prodotto da Toei Animation e Studio Live e distribuito nelle sale giapponesi nel 1986, quando la serie televisiva era ancora in onda. Il regista, lo sceneggiatore e il direttore dell'animazione sono gli stessi della serie animata, contribuendo a restituire quella stessa fedeltà che ha saputo conquistare gli spettatori.

Ciò che distingue il film dalla serie animata è la rielaborazione di diversi eventi del manga e la modifica del ruolo di alcuni personaggi, che restituiscono una versione differente di buona parte della storia originale. Questo fattore rende speciale l'uscita evento della pellicola, perché non sarà soltanto un ritorno per i fan in un mondo che hanno amato al momento della sua uscita, quarant'anni fa, ma anche un'occasione perfetta per introdurre le nuove generazioni alle epiche gesta di Kenshiro e della scuola di Hokuto.