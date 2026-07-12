Kevin Feige conferma il futuro degli X-Men nell'MCU: “Dopo Secret Wars arriveranno i mutanti”

Pubblicazione: 12 luglio alle 09:00

Per i fan dei mutanti Marvel, l'attesa sta per finire, visto che Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios e architetto dell'universo cinematografico di maggior successo della storia, ha finalmente svelato quando gli X-Men faranno il loro ingresso ufficiale nell'MCU. E la notizia arriva con una dichiarazione che suona come una vera e propria promessa.

"Non vedo l'ora che vediate Avengers: Doomsday, abbiamo un film dopo quello chiamato Avengers: Secret Wars, e dopo quello arriveranno i mutanti, arriveranno gli X-Men. È sempre stato un mio sogno. Ho iniziato con gli X-Men molti, molti anni fa e portare una nuova versione nel MCU sarà davvero emozionante". - Kevin Feige

Durante un panel al BilibiliWorld di Shanghai, in Cina,ha condiviso aggiornamenti cruciali sul futuro della Casa delle Idee, ma è stata la menzione degli

Kevin Feige reveals the ‘X-MEN’ movie will release very soon after ‘AVENGERS: SECRET WARS’.



“After [‘Secret Wars’] the mutants are coming, the X-Men are coming & that's been a dream of mine. I started with the X-Men many, many years ago and to bring a new version into the MCU is… pic.twitter.com/xBoCObOz5J — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 11, 2026

La timeline è ora decisamente più chiara: prima, poi, e subito dopo. Dopo anni di relativa oscurità seguiti al disastro critico di Dark Phoenix, i mutanti sono tornati prepotentemente alla ribalta sulla scena.ha conquistato il box office mondiale, dimostrando che l'appetito del pubblico per questi personaggi è tutt'altro che esaurito. Parallelamente,ha dominato le conversazioni online, prima con una stagione d'esordio acclamata dalla critica, poi con una seconda stagione che ha confermato la serie animata come uno dei prodotti più amati del catalogo Marvel.

Ma è Avengers: Doomsday che fungerà da vero ponte tra passato e futuro, poiché il film vedrà il ritorno di volti iconici che hanno definito un'intera generazione di cinema sui supereroi: Patrick Stewart riprenderà il ruolo del Professor X, Ian McKellen tornerà nei panni di Magneto, mentre Hugh Jackman continuerà la sua corsa da Wolverine dopo il successo con Deadpool. Accanto a loro, James Marsden come Ciclope, Alan Cumming come Nightcrawler, Kelsey Grammer come Bestia, Rebecca Romijn come Mystique e, sorpresa delle sorprese, Channing Tatum finalmente come Gambit, il personaggio che ha inseguito per anni senza mai riuscire a portarlo sul grande schermo in un film dedicato.

Questo team di mutanti in Avengers: Doomsday rappresenta un momento di celebrazione, un omaggio ai franchise Fox che hanno aperto la strada ai cinecomic moderni. Ma è anche un addio, perché Marvel ha già in cantiere qualcosa di radicalmente diverso. Jake Schreier, il regista di Thunderbolts, è stato incaricato di dirigere quello che viene descritto come una "reimmaginazione drammatica" degli X-Men. I report parlano di un reboot completo, con un cast interamente nuovo e una visione fresca del concetto di mutante nell'universo Marvel.

Nessun dettaglio è ancora emerso su chi interpreterà Tempesta, Wolverine, Ciclope o Jean Grey in questa nuova incarnazione, ma l'intenzione è chiara: azzerare tutto e ripartire da zero, proprio come accadde con Spider-Man dopo l'accordo tra Sony e Marvel. La terza stagione di X-Men '97 è già confermata, il che significa che Marvel mantiene vivo il filone nostalgico mentre prepara il terreno per il nuovo. Ricordiamo inoltre che Kevin Feige ha un legame personale profondo con gli X-Men.

X-Men '97 - Disney, fonte: Disney+

Prima di diventare il volto pubblico dei Marvel Studios, ha lavorato come produttore associato sul primo film dedicato ai mutanti nel 2000, quello diretto da Bryan Singer che ha praticamente inventato il cinecomic contemporaneo. Gli X-Men rappresentano qualcosa di unico nel panorama dei supereroi, visto che non sono solo combattenti del crimine o salvatori del mondo: sono una metafora dell'emarginazione, della diversità, della lotta per l'accettazione in una società che ti teme.

Sono stati interpretati come allegoria della comunità LGBTQ+, delle minoranze etniche, di chiunque si sia mai sentito diverso. Questa profondità tematica è ciò che li rende immortali, e ciò che li rende così difficili da adattare. Mancano ancora anni prima di vedere questo nuovo team di mutanti sullo schermo, ma i piani sembrano essere ben delineati, con Kevin Feige che pare avere le idee chiare.

In attesa di vedere l'evolversi della situazione, ricordiamo che da settimane circolano insistenti rumor secondo cui Sadie Sink potrebbe interpretare Jean Grey in Spider-Man: Brand New Day, segnando così il primo passo concreto verso l'introduzione della nuova generazione di mutanti nel Marvel Cinematic Universe. Per il momento Marvel Studios non ha confermato l'identità del suo personaggio, ma dopo le parole di Kevin Feige sul futuro degli X-Men, le speculazioni sembrano assumere un peso ancora maggiore.