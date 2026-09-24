Kinder Joy One Piece, è caccia a Golden Luffy: questi codici potrebbero aiutare a trovarlo

Pubblicazione: 24 settembre alle 08:15

La caccia alle sorprese di One Piece nei Kinder Joy è ufficialmente iniziata anche in Italia e, come spesso accade quando entra in gioco il collezionismo, c'è già chi sta cercando un modo per aumentare le possibilità di trovare i pezzi più desiderati. Questa volta l'attenzione si è spostata sui codici stampati sulle confezioni, che secondo le prime segnalazioni dei collezionisti potrebbero fornire qualche indizio sulla sorpresa nascosta all'interno.

Però prima di correre al supermercato armati di una lista di numeri: non esiste al momento unache permetta di conoscere con certezzadiattraverso il codice esterno. Le associazioni che stanno circolando online provengono soprattutto dalle esperienze degli utenti e

La nuova collaborazione tra Kinder Joy, Funko e One Piece è dedicata in particolare al live action Netflix, tanto che anche l'aspetto delle miniature riprende questa versione dei personaggi anziché quella dell'anime. Sul sito ufficiale italiano Kinder è possibile vedere Luffy, Nami, Zoro, Usopp, Sanji, Vivi, Smoker, Crocodile, Mr. 5, Miss Sunday, Bagy, Chopper e soprattutto due versioni speciali del protagonista: Golden Luffy e Stone Washed Luffy.

ni tan mal la primera tirada de Kinder Joy de One Piece



- Luffy (dorado)

- Vivi

- Mr. 5

- Going Merry (sujeta móvil)

- Laboon (llavero) pic.twitter.com/Ao2ZzgtFH5 — Alejandro | El Laboratorio de Connors (@LagartoLabs) September 4, 2026

Ed è naturalmente Golden Luffy ad aver attirato buona parte dell'attenzione. La variante completamente dorata è diventata rapidamente uno dei pezzi più ambiti della collezione, insieme alle altre versioni particolari di Cappello di Paglia. Alcune segnalazioni online parlano già di collezionisti disposti ad acquistare singolarmente queste sorprese pur di evitare di affidarsi completamente alla fortuna. È qui che entrano in gioco i famosi codici.

Per trovarli bisogna osservare attentamente, in particolare la parte sulla quale sono riportate le informazioni del prodotto. Sule alcune di queste hanno cominciato a essere associate dai collezionisti alle sorprese effettivamente trovate negli ovetti. Tra le corrispondenze segnalate finora troviamo, mentre le siglevengono indicate per

VS379 e G1R sarebbero invece state trovate con differenti versioni di Luffy, G1A 23 con Chopper e VS363 con Laboon. In particolare, proprio i codici VS504 e VS513 stanno attirando l'attenzione di chi cerca il Luffy dorato. Altre raccolte realizzate dalla community confermano l'esistenza di entrambe le sigle associate a Golden Luffy, anche se sembrerebbero esserci differenze tra varianti e lotti della stessa miniatura.

ni tan mal la primera tirada de Kinder Joy de One Piece



- Luffy (dorado)

- Vivi

- Mr. 5

- Going Merry (sujeta móvil)

- Laboon (llavero) pic.twitter.com/Ao2ZzgtFH5 — Alejandro | El Laboratorio de Connors (@LagartoLabs) September 4, 2026

Questo non significa però che basti entrare in un supermercato, cercare un Kinder Joy con scritto VS513 e avere automaticamente trovato il proprio Golden Luffy. Il problema è che i codici possono dipendere dai lotti di produzione e dalla distribuzione nei diversi mercati. Una combinazione segnalata in Germania o Polonia, per esempio, non è necessariamente una garanzia per un prodotto acquistato in Italia. Persino tra i collezionisti ci sono testimonianze di codici apparentemente identici che hanno restituito sorprese differenti.

Here’s a look at the other characters that will be included in the Netflix One Piece Funko Pop! x Kinder Joy collaboration.



• Ms. All Sunday

• Miss Wednesday

• Crocodile

• Mr. 5

• Buggy

• Smoker

• Wapol



Coming soon to supermarkets across Europe.#OnePiece#FunkoPop pic.twitter.com/auM5ksT32w — One Piece Merch News (@OPMerchandise) August 5, 2026

C'è poi un altro elemento che può creare confusione:possono, che non hanno necessariamente la stessa funzione. Per questo le liste condivise sui social e nei gruppi dedicati al collezionismo vanno considerate per quello che sono:, non un metodo infallibile per conoscere in anticipo ciò che si trova nell'ovetto. Intanto la febbre per questa collezione sembra essere già partita. La serie non comprende soltanto i membri più famosi della ciurma,

Sul sito italiano Kinder vengono mostrate 15 miniature dei personaggi, mentre altre fonti dedicate alla collezione indicano un assortimento più ampio includendo gadget e accessori. La rarità di alcune varianti sta inevitabilmente alimentando anche il mercato secondario. Sono già comparsi annunci con prezzi di diverse decine di euro per i Luffy più ricercati, ma si tratta naturalmente di richieste dei singoli venditori e non di una quotazione ufficiale o di un valore garantito nel tempo. Per chi vuole provare a trovare Golden Luffy senza acquistarlo direttamente, dunque, controllare i codici può essere un tentativo in più.

Ma per il momento non esiste una scorciatoia sicura: VS504 e VS513 sono tra le sigle da tenere d'occhio, ma il fattore fortuna continua ad avere l'ultima parola. Intanto, mentre i fan vanno a caccia delle sorprese nei Kinder Joy, l'avventura di One Piece su Netflix continua a guardare avanti: le riprese della terza stagione si sono infatti concluse, segnando un altro importante passo verso il ritorno di Luffy e della sua ciurma sul piccolo schermo.