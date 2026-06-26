Krypto avrà una serie animata tutta sua: DC punta sul supercane dopo il successo di Superman

Pubblicazione: 26 giugno alle 10:00

Il cane più super del mondo sta per avere il suo momento di gloria televisivo, visto che DC Studios ha ufficialmente annunciato che una serie animata dedicata a Krypto è attualmente in fase di sviluppo, confermando quello che molti fan speravano dopo aver visto il potente cane kryptoniano conquistare il pubblico nel Superman del 2025. Clark Kent lo stava accudendo per conto della cugina Kara Zor-El, e il quattro zampe ha finito per giocare un ruolo decisivo nella battaglia contro Lex Luthor, dimostrando che anche un animale domestico può fare la differenza quando si tratta di salvare il mondo.

L'annuncio è arrivato durante, uno degli appuntamenti più importanti per l'animazione internazionale, dove DC Studios ha svelato un trittico di progetti che delineano l'espansione del proprio universo narrativo., sono stati rivelati anche un, il primo anime ufficiale della casa editrice. Tre progetti che dimostrano come DC stia investendo pesantemente nell'animazione, spaziando tra universi, toni e pubblici diversi.

La serie su Krypto sarà curata da C.H. Greenblatt, nome che potrebbe non dire molto al grande pubblico ma che rappresenta una garanzia per chi mastica animazione. Greenblatt ha lavorato a SpongeBob SquarePants e ha creato show di culto come Chowder, Harvey Beaks e Jellystone, dimostrando una particolare predilezione per personaggi eccentrici e trame surreali ma dal cuore caldo.

Krypto in Superman, fonte: Warner Bros.

La sua mano sarà perfetta per catturare l'essenza di Krypto: un cane con superpoteri che causa distruzione involontaria ovunque vada, ma che dietro quegli occhi da cucciolo nasconde una bontà disarmante. La trama dello show promette qualcosa di diverso dal solito format supereroistico, con Krypto che incontrerà un gruppo scalcinato di criminali, finendo invischiato nelle loro disavventure.

La scelta di dedicare a, visto che dopo il successo ottenuto in Superman, il supercane si è rapidamente trasformato in, conquistando il pubblico grazie al perfetto equilibrio tra comicità, tenerezza e azione. Per, da sempre un creativo abile nel valorizzare figure considerate "minori",rappresenta un personaggio ideale per ampliare il franchise e avvicinare anche il pubblico più giovane, senza rinunciare ai fan storici dei fumetti.

Ricordiamo comunque che prima di debuttare con una serie tutta sua, Krypto torna anche sul grande schermo in Supergirl, dove ha un ruolo importante all'interno della storia. Il film, però, ha ricevuto un'accoglienza piuttosto tiepida da parte della critica, fermandosi al 57% su Rotten Tomatoes, un risultato ben lontano dall'83% ottenuto da Superman di James Gunn. Resta quindi da capire se sarà proprio il supercane a diventare una delle sorprese del nuovo DC Universe, confermando il forte legame che il regista continua a costruire attorno a uno dei personaggi più amati dai fan.