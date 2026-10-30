La famiglia Addams, la storia vera dell'attore di Lurch: superava i 2 metri e una frase cambiò la sua carriera

Pubblicazione: 30 ottobre alle 12:07

La sua statura imponente e la voce profonda lo hanno reso uno dei personaggi più riconoscibili della televisione. Ted Cassidy è entrato nella storia grazie a Lurch, il maggiordomo de La famiglia Addams, la sua carriera è andata ben oltre quel ruolo. Prima di arrivare sul piccolo schermo, aveva lavorato in radio, mentre negli anni successivi aveva continuato a recitare e a prestare la voce a diverse produzioni. Dietro l'aspetto austero del personaggio si nascondeva un uomo con una vita privata ricca di affetti e interessi. La sua storia si interruppe troppo presto, quando aveva soltanto 46 anni.

Nato a Pittsburgh, in Pennsylvania, e cresciuto in Virginia Occidentale,. A undici anni aveva già raggiunto dimensioni fuori dal comune e, da adulto, superò i due metri. Durante la giovinezza si interessò anche allo sport e proseguì gli studi prima di avvicinarsi al mondo della comunicazione.. Nel novembre del 1963 seguì anche gli avvenimenti legati all'assassinio del presidente John F. Kennedy, intervistando alcuni testimoni. Poco dopo si trasferì in California per cercare nuove opportunità professionali.

Il personaggio di Lurch, inizialmente concepito come una figura quasi silenziosa, trovò in Cassidy un interprete capace di renderlo memorabile. Durante il provino, l'attore pronunciò spontaneamente la frase "Chiamato?". La sua voce profonda convinse i responsabili della produzione a dare al maggiordomo un ruolo più attivo nei dialoghi. Sul set, Cassidy doveva sottoporsi a lunghe sessioni di trucco per assumere le sembianze del domestico dall'espressione impassibile. Oltre a Lurch, interpretava anche Mano, la misteriosa mano che compariva da una scatola per interagire con gli altri membri della famiglia. La serie debuttò nel 1964 e terminò dopo due stagioni, nel 1966. La cancellazione fu una delusione per l'attore, ormai profondamente legato a quel mondo.

La fine della serie non significò la conclusione della sua carriera. Cassidy continuò a lavorare in televisione, comparendo in produzioni come Star Trek, Bonanza, Strega per amore e L'uomo da sei milioni di dollari. Partecipò anche a film come Butch Cassidy, il western del 1969 con Paul Newman e Robert Redford, e L'oro di Mackenna. La sua voce inconfondibile gli aprì inoltre le porte dell'animazione, dove lavorò a diverse produzioni, tra cui Space Ghost, Super Friends e Scooby-Doo. Nel 1965 si cimentò persino con la musica attraverso il brano The Lurch, ispirato al personaggio che gli aveva regalato la notorietà. Un'esperienza particolare che dimostrava quanto il successo televisivo potesse estendersi anche ad altri ambiti dello spettacolo.

Nella vita privata, Cassidy aveva sposato Margaret Helen Jesse nel 1956. Dal matrimonio nacquero due figli, Sean e Cameron, rispettivamente nel 1957 e nel 1960. La coppia divorziò nel 1975, ma il rapporto con i bambini rimase importante per l'attore, che cercava di dedicare loro tempo nonostante gli impegni professionali. I figli ebbero anche modo di visitarlo durante le riprese de La famiglia Addams, dove potevano incontrare gli interpreti di Mercoledì e Pugsley. Lontano dal set, Cassidy amava trascorrere del tempo con loro e condividere piccoli passatempi, tra cui giochi con dizionari di lingue straniere. Un'immagine ben diversa da quella del maggiordomo inquietante che il pubblico vedeva sullo schermo.

La vita di Ted Cassidy si concluse il 16 gennaio 1979, a Los Angeles, quando aveva appena 46 anni. L'attore era stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere un tumore benigno, ma durante la convalescenza si verificarono complicazioni che portarono a un nuovo ricovero e alla sua morte. Dopo la cremazione, le sue ceneri furono sepolte nel giardino della sua casa a Woodland Hills, in California. La sua scomparsa interruppe una carriera ancora in evoluzione, ma non cancellò il ricordo del personaggio che lo aveva reso celebre. A distanza di decenni, Cassidy continua a essere associato a Lurch, il maggiordomo che con una semplice battuta e una presenza scenica inconfondibile è diventato uno dei simboli più amati de La famiglia Addams.