Pubblicazione: 29 novembre alle 19:00

Il vero ostacolo per Giuseppe Panini non è la mancanza di idee, ma la difficoltà di trasformarle in un'attività capace di sostenere tutta la famiglia. Nella seconda puntata de La famiglia Panini – L'avventura delle figurine, in onda domenica 29 novembre su Rai 1, il maggiore dei fratelli si trova davanti a una doppia sfida, superare un grave problema di salute e impedire che una sua iniziativa imprenditoriale comprometta il futuro dell'edicola.

Siamo alla fine degli anni Cinquanta e gli affari a Modena procedono bene. Giuseppe, interpretato da Simone Liberati, non vuole accontentarsi dei risultati raggiunti.. Proprio quando vorrebbe seguire da vicino il progetto, una grave patologia lo costringe a trasferirsi in un sanatorio a Cortina.

Mentre Giuseppe affronta il ricovero e l'operazione, a Modena gli equilibri familiari diventano sempre più fragili. Il suo investimento nelle figurine floreali si rivela un insuccesso commerciale e provoca una crisi economica per l'edicola. Benito non condivide le scelte del fratello e il loro rapporto si deteriora, mentre Franco cerca di intervenire per contenere le perdite attraverso il proprio lavoro in banca. Olga si ritrova ancora una volta a gestire le tensioni, cercando di evitare che le difficoltà finanziarie si trasformino in una frattura insanabile tra i figli.

La crisi non convince Giuseppe ad abbandonare il progetto. Al contrario, l'uomo continua a credere nelle potenzialità delle figurine e individua nel cambio di soggetto la possibilità di ripartire. Con il sostegno di Veronica decide di puntare sul mondo del calcio. La nuova intuizione si rivela vincente, le immagini dei calciatori conquistano il pubblico e aprono una prospettiva completamente diversa per l'attività di famiglia. Non si tratta più soltanto di vendere figurine, ma di costruire un prodotto capace di coinvolgere appassionati di tutte le età.

Il successo della nuova iniziativa porta i fratelli a concentrarsi su un altro obiettivo,. È una fase di grande impegno per la famiglia, che deve imparare a organizzare il lavoro in modo diverso. Ma non tutti partecipano a questa nuova avventura. Umberto ha scelto di partire per il Venezuela, inseguendo un futuro lontano da Modena.

Il secondo appuntamento della fiction diretta da Letizia Lamartire, con Serena Rossi nel ruolo di Olga, mette al centro le conseguenze delle scelte individuali sul destino dell'intera famiglia. Giuseppe deve fare i conti con i limiti imposti dalla malattia e con il fallimento della sua prima iniziativa, mentre Benito e Franco affrontano le ripercussioni economiche delle sue decisioni. Sullo sfondo resta il desiderio di Umberto di costruirsi una vita altrove. Una puntata in cui il futuro dell'impresa passa attraverso nuove responsabilità, rapporti da ricucire e una scommessa destinata a cambiare il lavoro dei Panini.