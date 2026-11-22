La Famiglia Panini, trama e cast della fiction Rai: Serena Rossi, Federico Cesari e tutto ciò che devi sapere
Scopri la storia della famiglia Panini nella nuova serie Rai con Serena Rossi: dalla prima edicola di Modena al successo mondiale delle figurine.
Quante volte, da bambini, abbiamo aperto una bustina di figurine Panini nella speranza di trovare il calciatore mancante per completare l'album? Dietro quel gesto, diventato un rito per intere generazioni, si nasconde una storia di coraggio, ingegno e resilienza. Dal 22 novembre su Rai 1 e RaiPlay arriva La famiglia Panini - L'avventura delle figurine, la serie diretta da Letizia Lamartire che racconta la nascita di uno dei marchi italiani più conosciuti al mondo. Sei episodi divisi in tre serate, che successivamente saranno disponibili anche su Disney+, per ripercorrere l'ascesa di una famiglia partita da un'umile edicola di Modena.
Da quella piccola attività prende forma un'avventura imprenditoriale destinata a cambiare il mercato. Negli anni Cinquanta, i quattro fratelli maschi trasformano l'edicola in un'agenzia di distribuzione di giornali, ampliando progressivamente il loro progetto. Nel cast, Edoardo Pesce interpreta Antonio, mentre Simone Liberati veste i panni di Giuseppe, detto il Vecio, il più intraprendente dei fratelli. Federico Cesari è Umberto, appassionato di meccanica, Luca Di Sessa interpreta Benito, più riflessivo e introspettivo, e Samuele Teneggi è Franco Cosimo, il più giovane e sognatore. Un gruppo di personalità differenti, unite dalla volontà di costruire qualcosa insieme.
La svolta arriva nel 1961 con la prima raccolta Calciatori. In un'Italia in cui la televisione trasmette ancora in bianco e nero e il calcio è già una grande passione popolare, le figurine conquistano rapidamente i bambini. Collezionarle, scambiarle e incollarle nell'album diventa un fenomeno di massa. I fratelli Panini comprendono il potenziale di un prodotto capace di trasformare i campioni dello sport in piccoli oggetti da custodire e condividere. La storia prosegue fino ai Mondiali del 1970 in Messico, quando il marchio conquista una dimensione internazionale, portando un pezzo di cultura popolare italiana ben oltre i confini nazionali.
La famiglia Panini - L'avventura delle figurine è molto più del racconto della nascita di un marchio commerciale, è una storia di legami familiari, sacrifici e intuizioni capaci di trasformare un'attività modesta in un fenomeno conosciuto in tutto il mondo. Al centro c'è Olga, una madre che non si arrende davanti alle difficoltà, e ci sono quattro fratelli che riescono a costruire un'impresa facendo squadra. Le tre serate su Rai 1, in programma il 22, 29 e 30 novembre, riportano sullo schermo un pezzo di memoria collettiva italiana, ricordando come dietro ogni figurina conservata in un vecchio album ci sia anche una storia straordinaria da raccontare.