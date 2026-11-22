Pubblicazione: 22 novembre alle 19:00

Quante volte, da bambini, abbiamo aperto una bustina di figurine Panini nella speranza di trovare il calciatore mancante per completare l'album? Dietro quel gesto, diventato un rito per intere generazioni, si nasconde una storia di coraggio, ingegno e resilienza. Dal 22 novembre su Rai 1 e RaiPlay arriva La famiglia Panini - L'avventura delle figurine, la serie diretta da Letizia Lamartire che racconta la nascita di uno dei marchi italiani più conosciuti al mondo. Sei episodi divisi in tre serate, che successivamente saranno disponibili anche su Disney+, per ripercorrere l'ascesa di una famiglia partita da un'umile edicola di Modena.

, nei panni di Olga Cuoghi Panini, la donna che ha rappresentato il vero motore dell'impresa familiare.. La vicenda comincia negli anni Trenta, quando Antonio e Olga si trasferiscono dalla campagna a Modena insieme ai loro otto figli. Dopo il fallimento di una piccola attività di produzione artigianale di sapone, la famiglia deve affrontare un'altra tragedia, la morte prematura di Antonio.. Il chiosco apre il giorno dell'Epifania del 1945, in una Modena ancora segnata dalla guerra.

Da quella piccola attività prende forma un'avventura imprenditoriale destinata a cambiare il mercato. Negli anni Cinquanta, i quattro fratelli maschi trasformano l'edicola in un'agenzia di distribuzione di giornali, ampliando progressivamente il loro progetto. Nel cast, Edoardo Pesce interpreta Antonio, mentre Simone Liberati veste i panni di Giuseppe, detto il Vecio, il più intraprendente dei fratelli. Federico Cesari è Umberto, appassionato di meccanica, Luca Di Sessa interpreta Benito, più riflessivo e introspettivo, e Samuele Teneggi è Franco Cosimo, il più giovane e sognatore. Un gruppo di personalità differenti, unite dalla volontà di costruire qualcosa insieme.

La svolta arriva nel 1961 con la prima raccolta Calciatori. In un'Italia in cui la televisione trasmette ancora in bianco e nero e il calcio è già una grande passione popolare, le figurine conquistano rapidamente i bambini. Collezionarle, scambiarle e incollarle nell'album diventa un fenomeno di massa. I fratelli Panini comprendono il potenziale di un prodotto capace di trasformare i campioni dello sport in piccoli oggetti da custodire e condividere. La storia prosegue fino ai Mondiali del 1970 in Messico, quando il marchio conquista una dimensione internazionale, portando un pezzo di cultura popolare italiana ben oltre i confini nazionali.

, firmata da Monica Zapelli con Sofia Assirelli, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni,, pubblicato da Mondadori. La serie si ispira a fatti realmente accaduti e ricostruisce un'importante pagina della storia imprenditoriale italiana.. Accanto ai protagonisti figurano anche Irene Girotti, Beatrice Lotti, Cosima Centurioni e Barbora Bobulova. La produzione è firmata da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction e il progetto è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma e successivamente nella stessa Modena.

La famiglia Panini - L'avventura delle figurine è molto più del racconto della nascita di un marchio commerciale, è una storia di legami familiari, sacrifici e intuizioni capaci di trasformare un'attività modesta in un fenomeno conosciuto in tutto il mondo. Al centro c'è Olga, una madre che non si arrende davanti alle difficoltà, e ci sono quattro fratelli che riescono a costruire un'impresa facendo squadra. Le tre serate su Rai 1, in programma il 22, 29 e 30 novembre, riportano sullo schermo un pezzo di memoria collettiva italiana, ricordando come dietro ogni figurina conservata in un vecchio album ci sia anche una storia straordinaria da raccontare.