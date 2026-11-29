Pubblicazione: 29 novembre alle 21:00

La fiction Rai dedicata alla famiglia Panini ha riacceso l'interesse verso una delle dinastie imprenditoriali più conosciute d'Italia. Ma cosa è rimasto oggi della famiglia che ha trasformato un'edicola di Modena in un impero delle figurine? I quattro fratelli fondatori, Giuseppe, Franco Cosimo, Umberto e Benito Panini, appartengono ormai alla storia, Giuseppe è scomparso nel 1996, Franco Cosimo nel 2007 e Umberto nel 2013. La loro eredità continua attraverso i figli e i nipoti, che hanno intrapreso percorsi professionali differenti.

, Tiziana, Antonio, Anna Maria e Francesco. Tiziana è venuta a mancare, mentre gli altri tre fratelli risultano pubblicamente attivi nel settore immobiliare.. Anche Umberto Panini e Tina Bertacchini hanno avuto quattro figli, Manuela, Marco, Giovanni e Matteo. Quest'ultimo è morto nel 2013, lo stesso anno del padre. Tra i discendenti,

Il ramo familiare più attivo nel mondo imprenditoriale è quello di Franco Cosimo Panini, che insieme alla moglie ha avuto cinque figli, Laura, Silvia, Maria Teresa, Lucia e Luca. Dopo la morte del padre, nel 2007, i fratelli hanno proseguito il suo progetto attraverso la Franco Cosimo Panini Editore, casa editrice fondata nel 1989. Laura e Luca ricoprono ruoli di vertice nell'azienda, alla quale partecipano anche gli altri fratelli. La società è specializzata in pubblicazioni d'arte, editoria per ragazzi, progetti scolastici e iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Una delle curiosità più frequenti riguarda la proprietà della Panini, l'azienda che produce gli album e le figurine. Nonostante il cognome sia ancora legato indissolubilmente al marchio, la società non è più nelle mani dei discendenti dei fondatori. Oggi Panini Group è controllato dalla società d'investimento statunitense The Payne Group. La famiglia non detiene più il controllo dell'impresa che l'ha resa famosa in tutto il mondo, mentre la Franco Cosimo Panini Editore rappresenta una delle principali realtà imprenditoriali rimaste direttamente legate ai discendenti.

. Oltre ad Antonio e Marco, erano presenti Giovanni, figlio di Giuseppe, Valerio, figlio di Edda, sorella dei quattro fondatori, e Laura e Luca, figli di Franco Cosimo. Un'occasione che ha confermato il legame ancora forte tra i discendenti e la città emiliana, dove la famiglia continua a essere parte della storia economica e culturale del territorio.

Non tutti i figli e i nipoti hanno scelto una vita pubblica, per diversi componenti le informazioni professionali disponibili sono limitate e non consentono di ricostruire con certezza i percorsi individuali. Quello che emerge è una famiglia che ha saputo proseguire la propria storia in direzioni diverse, tra attività immobiliari, editoria e scelte di vita riservate. La fiction Rai ha riportato alla luce le origini di un'impresa diventata un fenomeno internazionale, ma l'eredità dei Panini non si esaurisce nelle figurine, continua attraverso le iniziative dei discendenti e il legame con Modena.