Pubblicazione: 23 novembre alle 21:30

Dal 22 novembre 2026, Rai 1 e RaiPlay trasmettono “La famiglia Panini – L'avventura delle figurine”, la serie che racconta la nascita e l'ascesa di uno dei marchi italiani più conosciuti al mondo. Con Serena Rossi nei panni di Olga Cuoghi Panini e la regia di Letizia Lamartire, la produzione ripercorre la storia di una famiglia modenese che, partendo da una piccola edicola, è riuscita a trasformare le figurine in un fenomeno internazionale. Liberamente ispirata al libro L'album dei sogni di Luigi Garlando.

, composta da otto figli. Le riprese, concentrate nell'ottobre 2025, hanno coinvolto alcuni dei luoghi più caratteristici del centro storico,È importante precisare che l'edicola mostrata nella fiction è una scenografia temporanea realizzata appositamente per le riprese e non corrisponde a un'attività originale ancora esistente.

Le location della serie non si limitano al capoluogo emiliano. La produzione ha coinvolto anche Castelfranco Emilia, Nonantola e Spilamberto, centri della provincia modenese che contribuiscono a ricostruire l'atmosfera dell'Italia del dopoguerra. Una parte consistente delle riprese si è svolta a Roma, dei circa 84 giorni complessivi di lavorazione, 66 sono stati trascorsi nella Capitale e 18 a Modena. Una scelta legata soprattutto alle esigenze produttive e alla disponibilità di ambientazioni adatte a ricreare le diverse epoche attraversate dalla storia, dagli anni Quaranta fino al 1970.

Chi desidera visitare i luoghi della fiction può partire proprio da Modena. Piazza Grande, il Duomo romanico e la Ghirlandina rappresentano le tappe principali di un itinerario nel centro storico, da proseguire tra le strade che hanno ospitato la troupe. Il percorso può estendersi anche alla provincia, a Nonantola merita una visita la celebre abbazia benedettina, mentre Spilamberto è conosciuta per la tradizione dell'aceto balsamico. Non si tratta di un tour tra set permanenti, ma di un'occasione per scoprire il territorio che ha fatto da sfondo alla storia della famiglia Panini.

. Fu lei a gestire l'edicola negli anni difficili del dopoguerra e a contribuire alla crescita dell'attività familiare, credendo nelle potenzialità di un prodotto destinato a conquistare generazioni di collezionisti. La regia di Letizia Lamartire alterna la dimensione privata della famiglia al contesto storico e sociale, accompagnando lo spettatore attraverso le tappe di un'impresa che raggiunse una notorietà internazionale anche grazie all'album dei Mondiali di calcio del 1970 in Messico.

La storia delle figurine Panini rappresenta una pagina significativa del Made in Italy, un'intuizione nata da una realtà familiare e diventata un rito collettivo, capace di unire bambini e ragazzi attraverso la passione per il collezionismo e lo scambio. Visitare Modena significa riscoprire i luoghi legati a questa avventura imprenditoriale e conoscere un territorio ricco di storia e tradizioni. Per approfondire le origini e i retroscena della famiglia è possibile leggere anche L'album dei sogni di Luigi Garlando, il libro che ha ispirato la fiction.