Pubblicazione: 22 novembre alle 20:00

Chiunque sia cresciuto in Italia conosce il rituale, aprire una bustina Panini, cercare la figurina mancante e scambiare i doppioni con gli amici per completare l'album. Dietro uno dei marchi più riconoscibili del Paese si nasconde una storia familiare fatta di sacrifici, intuizioni e spirito imprenditoriale. Tutto comincia nella Modena del dopoguerra, in un'edicola di Corso Duomo e con una donna determinata a garantire un futuro ai propri figli, Olga Cuoghi.

. In un periodo segnato dalle difficoltà della guerra, trovare il modo di mantenere la famiglia diventa una necessità quotidiana.. Tra giornali da sistemare, clienti da servire e conti da far quadrare, quel piccolo negozio diventa il punto di partenza di un'avventura destinata a cambiare il mercato delle figurine.

La prima intuizione arriva alla fine degli anni Cinquanta, quando Giuseppe e Benito Panini acquistano un lotto di figurine invendute da un editore milanese. I due fratelli decidono di confezionarle in bustine e venderle nell'edicola di famiglia, ottenendo una risposta positiva da parte del pubblico. Nel 1961 arriva il passo decisivo con la prima collezione ufficiale Calciatori, dedicata al campionato 1961-1962. Sulla copertina dell'album compare Nils Liedholm, mentre Bruno Bolchi diventa il protagonista della prima figurina della raccolta.

Al progetto partecipano anche gli altri due fratelli. Umberto, appassionato di meccanica, realizza la Fifimatic, una macchina capace di inserire automaticamente le figurine nelle bustine, rendendo più rapida la produzione. Franco Cosimo si occupa dello sviluppo editoriale, contribuendo ad ampliare l'offerta delle collezioni. Non soltanto calcio, negli anni arrivano album dedicati agli animali, ai cartoni animati, ai monumenti e a tanti altri argomenti. Le figurine entrano nella quotidianità di intere generazioni, diventando protagoniste di scambi nei cortili e nelle scuole.

, quando l'album dedicato alla competizione contribuisce a far conoscere il marchio anche fuori dall'Italia.. La vicenda della famiglia è oggi raccontata nella fiction La famiglia Panini - L'avventura delle figurine, diretta da Letizia Lamartire e trasmessa su Rai 1 il 22, 29 e 30 novembre 2026. Serena Rossi interpreta Olga, Edoardo Pesce veste i panni di Antonio, mentre Simone Liberati, Luca Di Sessa, Federico Cesari e Samuele Teneggi interpretano i quattro fratelli.

Liberamente ispirata al romanzo L'album dei sogni di Luigi Garlando, la fiction ripercorre la nascita dell'azienda senza trascurare i rapporti personali, le difficoltà e i cambiamenti che accompagnano il successo. Al centro resta la storia di una famiglia che ha saputo mettere insieme competenze diverse e trasformare una piccola attività commerciale in un marchio conosciuto in tutto il mondo. Dietro ogni bustina Panini c'è ancora il ricordo di quell'edicola modenese e di Olga, una madre che ha trasmesso ai figli la determinazione necessaria per costruire qualcosa di straordinario.