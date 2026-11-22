Pubblicazione: 22 novembre alle 19:30

La famiglia Panini - L'avventura delle figurine, la nuova fiction con Serena Rossi, debutta su Rai 1 domenica 22 novembre 2026. Diretta da Letizia Lamartire, la serie racconta una delle storie imprenditoriali più importanti del nostro Paese, quella della famiglia modenese che ha trasformato una piccola edicola in un marchio conosciuto in tutto il mondo. Ma quante puntate sono previste e dove sarà possibile vedere tutti gli episodi? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla fiction.

. La programmazione su Rai 1 prevede il debutto domenica 22 novembre, il secondo appuntamento domenica 29 novembre e la serata conclusiva lunedì 30 novembre 2026. Un racconto che attraversa circa trent'anni di storia italiana, accompagnando gli spettatori dalle difficoltà degli anni Quaranta fino alla consacrazione internazionale delle figurine Panini.

Per quanto riguarda lo streaming, La famiglia Panini - L'avventura delle figurine è disponibile su RaiPlay, sia per seguire la programmazione in diretta sia per recuperare gli episodi trasmessi. La fiction sarà successivamente distribuita anche su Disney+, anche se al momento non è stata comunicata una data precisa per il debutto sulla piattaforma. Gli spettatori potranno ritrovare la storia di Olga e dei suoi figli anche al di fuori della programmazione televisiva.

La storia comincia nel 1940, quando Antonio e Olga Panini lasciano la campagna per trasferirsi a Modena insieme agli otto figli. Con pochi soldi e il desiderio di costruire un futuro migliore, provano inizialmente ad avviare una piccola produzione di sapone, ma le difficoltà economiche e l'arrivo della guerra mettono a dura prova i loro progetti. Dopo la morte prematura del marito, Olga si ritrova a dover provvedere da sola alla famiglia. L'occasione per cambiare il loro destino arriva con la possibilità di acquistare una vecchia edicola, una scommessa rischiosa che la donna decide di affrontare con determinazione.

Al centro della storia c'è proprio la capacità dei Panini di trasformare quell'attività in un'impresa sempre più grande., destinata a conquistare generazioni di appassionati. Il percorso raccontato dalla fiction raggiunge il suo momento più significativo nel 1970, durante i Mondiali in Messico, quando le figurine diventano un fenomeno internazionale. A interpretare Olga è Serena Rossi, affiancata da Edoardo Pesce, Simone Liberati, Federico Cesari, Benedetta Cimatti, Luca Di Sessa e Samuele Teneggi.

Liberamente ispirata al romanzo L'album dei sogni di Luigi Garlando, La famiglia Panini - L'avventura delle figurine ripercorre una vicenda realmente accaduta, intrecciando la nascita di un grande marchio con le difficoltà e le trasformazioni dell'Italia del dopoguerra. La fiction non si limita a raccontare il successo commerciale delle celebri bustine, ma mette al centro i sacrifici, le intuizioni e i rapporti tra i componenti di una famiglia che ha saputo credere in un progetto comune. Un viaggio in sei episodi per scoprire come è nato uno dei simboli più riconoscibili della cultura popolare italiana.