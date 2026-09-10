La fine di Oak Street, ecco quando potrai vedere a casa tua il film sci-fi con Anne Hathaway

Pubblicazione: 10 settembre alle 17:40

Non capita tutti i giorni che un film con i dinosauri venga acclamato come il migliore del genere dai tempi del Jurassic Park originale. Eppure The End of Oak Street, il thriller fantascientifico diretto da David Robert Mitchell, è riuscito nell'impresa di conquistare critica e pubblico con una premessa folle quanto coinvolgente: una famiglia della periferia americana che si risveglia nell'era dei dinosauri dopo un misterioso evento cosmico.

The end of Oak Street - Warner Bros Pictures

Dopo il debutto nelle sale cinematografiche del 14 agosto 2026, il film è pronto a invadere le case degli appassionati con. La notizia arriva come un regalo per chiquesta sorprendente avventura che vede protagonisti Anne Hathaway ed Ewan McGregor nei panni di genitori costretti a lottare per la sopravvivenza in un ambiente preistorico spietato.

La risposta della critica è stata sorprendentemente positiva per un film che, sulla carta, poteva sembrare l'ennesimo tentativo di cavalcare l'onda dei blockbuster con dinosauri. Su Rotten Tomatoes, The End of Oak Street vanta un impressionante 86 percento di recensioni positive, con la certificazione Fresh. Anche il pubblico ha risposto con entusiasmo, assegnando al film un 76 percento sul Popcornmeter di Rotten Tomatoes e una B su CinemaScore. Numeri che certificano come The End of Oak Street sia riuscito a trovare il giusto equilibrio tra intrattenimento spettacolare e sostanza narrativa.

Al botteghino globale, il film ha incassato 116 milioni di dollari, una cifra che non lo rende certo un fenomeno da blockbuster come i capitoli del franchise Jurassic World, ma che rappresenta un successo solido per un progetto di questo tipo, considerando il budget contenuto e l'assenza di una franchise alle spalle.

The end of Oak Street - Warner Bros Pictures

The End of Oak Street rappresenta qualcosa di: un film di genere originale, non basato su franchise preesistenti o proprietà intellettuali note, che riesce comunque a imporsi per qualità e visione autoriale. In, è un promemoria del fatto che il cinema sa ancora sorprendere quando mette al centro una storia ben raccontata e personaggi credibili.

Per chi si fosse perso il passaggio in sala o volesse semplicemente rivivere l'esperienza nel comfort di casa propria, l'appuntamento è fissato per il 15 settembre sulle principali piattaforme digitali. Un'occasione per scoprire perché questo mix improbabile di dramma familiare e creature preistoriche sta conquistando un posto speciale nel cuore degli appassionati di cinema di genere.