La furia di un uomo, il finale spiegato: la vendetta di Jason Statham colpisce dove fa più male

Pubblicazione: 08 settembre alle 08:15

La furia di un uomo è una delle collaborazioni più riuscite tra Guy Ritchie e Jason Statham degli ultimi anni. Un thriller action teso come una corda di violino, che abbandona parzialmente lo stile barocco e iperveloce del regista britannico per abbracciare una narrazione più cupa, metodica, quasi chirurgica. Perché qui non si tratta solo di rapine e colpi di scena: al centro c'è la vendetta, quella viscerale, quella che non conosce perdono.





Poster di La Furia di un Uomo, fonte: Prime Video

Il film, remake del francese Cash Truck di Nicolas Boukhrief,, detto semplicemente "H", interpretato da un Jason Statham in stato di grazia. Guardia giurata assunta dalla Fortico Securities dopo una rapina mortale ai danni di uno dei loro furgoni blindati,: tranquillo, metodico, quasi anonimo. Ma quando lui e il suo partner Bullet finiscono nel mirino di alcuni rapinatori, emerge la verità:senza esitazioni, capace di eliminare minacce con una freddezza disarmante.I colleghi restano spiazzati.Perché ha accettato un lavoro sottopagato come guardia giurata?, quando il puzzle narrativo di Ritchie si ricompone mostrandoci la verità nascosta dietro quella maschera impenetrabile.

Patrick Hill non è il suo vero nome. Si chiama Mason Hargraves ed è un criminale ricercato dall'FBI, un uomo che viveva nell'ombra del crimine organizzato fino a quando la tragedia non ha stravolto la sua esistenza. Durante una rapina andata male, suo figlio Dougie è stato ucciso. Non un danno collaterale qualunque, ma un omicidio a sangue freddo compiuto da Jan, membro di una banda di veterani di guerra che orchestrano colpi milionari sfruttando addestramento militare e sangue freddo.





Da quel momento,e fargliela pagare. Non si tratta di giustizia, ma di vendetta pura. Per questo si infiltra nella Fortico Securities, sapendo che i veterani prima o poi torneranno a colpire. E così accade.Cinque mesi dopo gli eventi iniziali, i veterani guidati dall'ex sergente Jackson pianificano il colpo della vita: svaligiare il deposito della Fortico per 150 milioni di dollari. Hargraves lo sa, lo aspetta.della banda e lo minaccia perché collabori,. Ne segue un conflitto a fuoco spietato, con Hargraves che elimina diversi membri della gang senza pietà.

Il confronto finale è un capolavoro di tensione emotiva. Hargraves rintraccia Jan e lo affronta in un faccia a faccia che non lascia spazio a parole superflue. Tira fuori il referto dell'autopsia di Dougie, glielo mostra. Ogni ferita, ogni proiettile, ogni secondo di agonia del ragazzo è lì, nero su bianco. Non è sadismo gratuito: è specchio. Hargraves vuole che Jan veda esattamente cosa ha fatto, che comprenda il dolore inflitto. Poi, con metodicità quasi meccanica, gli spara negli stessi identici punti in cui Jan aveva colpito suo figlio.



