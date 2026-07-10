Jason Statham è un autista dal passato oscuro, in questo thriller di Guy Ritchie su Prime Video

Pubblicazione: 10 luglio alle 17:00

Wrath of Man - La furia di un uomo, diretto da Guy Ritchie nel 2021, rappresenta la quarta collaborazione tra il regista britannico e Jason Statham, una coppia artistica che ha segnato la storia del cinema d'azione contemporaneo. E non è un caso che molti fan stiano chiedendo a gran voce un seguito. Il film, disponibile su Prime Video, racconta la storia di Patrick "H" Hill, interpretato da Statham, un nuovo autista di furgoni portavalori presso la Fortico il cui misterioso passato emerge gradualmente dopo una rapina.



Dal punto di vista commerciale, Wrath of Man ha dimostrato di essere un successo solido. Uscito nelle sale il 7 maggio 2021 con un budget stimato di 40 milioni di dollari, il film ha incassato circa 104 milioni in tutto il mondo. Per rientrare nei costi e generare profitto, un film deve tipicamente guadagnare tra due e due volte e mezza il suo budget di produzione: Wrath of Man ha superato questa soglia, arrivando a 2,6 volte il costo di realizzazione, un risultato più che rispettabile in un periodo ancora segnato dalle incertezze post-pandemiche. Ma ciò che rende davvero speciale questo film è il gradimento del pubblico.

Su Rotten Tomatoes, Wrath of Man vanta un audience score quasi perfetto del 90 percento, un dato che racconta molto più di quanto possano fare gli incassi. Gli spettatori hanno apprezzato l'approccio maturo e stratificato di Ritchie all'action, lontano anni luce dai cliché del genere. La narrazione frammentata, lungi dall'essere un esercizio di stile fine a sé stesso, serve a costruire tensione e a creare un crescendo emotivo che culmina in un terzo atto esplosivo. Il potenziale per trasformare Wrath of Man in una saga è evidente.