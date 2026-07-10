Puoi davvero studiare alla Briar University di Off Campus. Ecco dove si trova

Pubblicazione: 10 luglio alle 14:30

Il cinema lo fa da sempre: ti mostra un posto, ti fa innamorare delle sue strade, e poi scopri che sulla mappa geografica quel luogo semplicemente non esiste. Il fenomeno Off Campus, la serie romance di Prime Video che ha letteralmente stregato la Generazione Z, fa esattamente questo.

La, il college da sogno nel Massachusetts dove Hannah e Garrett si innamorano tra una sessione di studio e una partita di hockey, è in realtà un gigantesco puzzle architettonico girato a migliaia di chilometri di distanza, nei paesaggi bagnati dalla pioggia di Vancouver, in Canada.

Per dare vita al mondo nato dalla penna di Elle Kennedy, la produzione ha occupato i viali della University of British Columbia (UBC). Se avete passato le notti a fare binge-watching, sappiate che la monumentale biblioteca dove Hannah si rifugia è l'Irving K. Barber Learning Centre, mentre il palazzetto del ghiaccio dove i ragazzi della squadra si giocano la carriera è il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre.

Studiare alla Briar: un sogno da 35.000 euro all'anno

Persino la mitica casa della confraternita esiste davvero: è una delle residenze per studenti del campus, riadattata per l'occasione con il giusto mix di disordine e fascino pop.

Inutile girarci intorno: dopo l'ennesimo rewatch, a chiunque è venuta voglia di mollare tutto, comprare una felpa dell'università e trasferirsi lì. Ma passare dalla finzione della TV alla realtà accademica è una doccia fredda per il portafoglio.

La UBC è uno degli atenei più prestigiosi del Canada e per gli studenti internazionali le tasse superano facilmente i 50.000 dollari canadesi all'anno (circa 35.000 euro), senza contare il costo della vita a Vancouver, che non è esattamente nota per essere una città economica. Inoltre, per entrare non basta pagare: la selezione è spietata e richiede voti eccellenti e un curriculum di attività extra-scolastiche impeccabile.

Per consolarsi, però, c'è un'ottima notizia: il campus è totalmente aperto al pubblico e visitarlo non costa nulla. Il turismo legato ai luoghi della serie è letteralmente esploso e molti fan stanno già pianificando il viaggio in attesa della seconda stagione prevista per il 2027. Facendo due conti, tra volo dall'Italia (tra i 700 e i 1.000 euro a seconda della stagione) e una settimana in hotel, un tour completo sulle tracce dei protagonisti costa tra i 1.700 e i 2.500 euro.

Vale la pena? Per chi ha amato il libro e la serie, la risposta è sì. L'atmosfera che si respira tra quei prati è esattamente quella dello show: un mix perfetto di internazionalità, sport e grandi sogni. E chissà che, passeggiando vicino alla biblioteca, non vi scontriate davvero con il giocatore di hockey dei vostri sogni.

A ogni modo, se avete amato Off Campus c'è un'altra serie Prime Video che non dovreste perdervi e vi regalerà forti emozioni.