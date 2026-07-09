Il palinsesto Prime Video 2026-27: nuove serie, grandi film e il ritorno di The Traitors Italia 2

Pubblicazione: 09 luglio alle 15:54

Prime Video ha svelato oggi il suo futuro durante il Prime Video Presents Italia 2026, l'evento annuale dedicato alle novità della piattaforma. L'edizione di quest'anno ha avuto un significato particolare perché coincide con il decimo anniversario del servizio in Italia, occasione scelta da Amazon per presentare un ricchissimo elenco di nuovi film, serie TV e show originali, oltre ad aggiornare il pubblico sui progetti già annunciati.

Trafigurano i film Come distruggere l'ex e Un'altra madre, le serie Bro, Due cuori in affitto, Il giorno perfetto e Ingorgo, insieme allo speciale Love Me Love Me… More. L'evento ha inoltre permesso di fare il punto su numerosi progetti già annunciati, mostrando nuove immagini e teaser esclusivi.

Invece per quanto riguarda i nuovi annunci, spiccano due nuovi film italiani molto diversi tra loro: la commedia romantica Come distruggere l'ex, con Greta Scarano, Dario Aita ed Eugenio Franceschini, che racconterà la vendetta di una programmatrice di una dating app nei confronti dell'ex fidanzato, e il thriller psicologico Un'altra madre, con Sabrina Impacciatore, Alessandro Borghi e Francesco Gheghi, ambientato all'interno di un inquietante ritiro terapeutico.

Il cast di The Traitors Italia 2, fonte: Prime Video

debutteranno invece Bro, buddy comedy con Can Yaman e Giovanni Nasta, Due cuori in affitto, adattamento dell'omonimo romanzo di Felicia Kingsley, la rom-com Il giorno perfetto con Diana Del Bufalo e Pierpaolo Spollon e la comedy corale Ingorgo, diretta dagli YouNuts!.

Sono stati inoltre confermati i rinnovi di alcuni dei titoli italiani di maggior successo della piattaforma, con il ritorno di The Traitors Italia per la seconda stagione, The 50 stagione 2 e Pesci Piccoli stagione 3. Ad arricchire l'offerta arriverà anche Love Me Love Me… More, uno speciale dedicato al fenomeno nato dai romanzi di Stefania S., che accompagnerà l'uscita del secondo film della saga con contenuti esclusivi e retroscena.

L'evento è stato anche l'occasione per mostrare le prime immagini di alcune produzioni molto attese. È stato diffuso il teaser trailer di Masterplan, heist movie internazionale con Stanley Tucci che debutterà il 16 ottobre, mentre sono stati mostrati nuovi materiali de Il Ministero dell'Amore, commedia surreale con Pif e Alessandra Mastronardi, della commedia romantica internazionale Blame it on Rome con Michele Morrone e Gabrielle Union, del sequel Love Me Love Me 2 e delle serie Postcards from Italy con Nicole Wallace e Super Market. Spazio anche agli show con le nuove stagioni di Roast in Peace e allo speciale LOL Halloween Special, che porterà i concorrenti ad affrontare una doppia sfida: non ridere e non spaventarsi.

Prime Video ha ricordato inoltre come, nel corso degli ultimi dieci anni, abbia costruito uno dei cataloghi di produzioni originali italiane più ricchi d'Europa, puntando su collaborazioni con autori, registi e case di produzione del nostro Paese. Una strategia che continuerà anche nei prossimi anni con nuovi investimenti su film, serie e programmi originali.

Non sono mancate le conferme dedicate allo sport, con Prime Video che continuerà a trasmettere in esclusiva la miglior partita del mercoledì della UEFA Champions League fino alla stagione 2030-2031. Proseguirà inoltre la partnership con l'NBA, che garantirà agli abbonati un'ampia selezione di partite per le prossime dieci stagioni, comprese regular season, playoff, Conference Finals e, in cinque occasioni, anche le NBA Finals.

Cast di LOL Halloween Special, fonte: Prime Video Italia

Durante l'evento sono saliti sul palco numerosi protagonisti delle produzioni Prime Video, tra cui Alessandro Borghi, Sabrina Impacciatore, Alessia Marcuzzi, Alessandra Mastronardi, Michele Morrone, Diana Del Bufalo, Michela Giraud, Lillo Petrolo, Greta Scarano, Tommaso Cassissa, Giacomo Gianniotti e le Gialappa's Band, insieme a molti altri volti che saranno protagonisti dei prossimi progetti della piattaforma.

Con un catalogo sempre più ricco di produzioni originali italiane e internazionali, Prime Video punta così a rafforzare ulteriormente la propria offerta nei prossimi mesi, alternando nuove IP, sequel delle produzioni più amate e importanti partnership sportive.