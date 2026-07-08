Fallout 3, arriva un aggiornamento importante sulla nuova stagione

Pubblicazione: 08 luglio alle 15:45

C’è una sottile linea di demarcazione che separa i fallimentari tentativi di trasporre i pixel videoludici sul grande schermo dai rari, felicissimi miracoli televisivi. Fallout, la scommessa post-apocalittica di Prime Video guidata dalla visione di Jonathan Nolan e Lisa Joy, appartiene indiscutibilmente alla seconda categoria.

In questa realtà in cui persino i giganti dello streaming faticano a fidelizzare il pubblico oltre il primo weekend di debutto, la serie. E gran parte del merito, ammettiamolo, va a quell'irresistibile e decomposto cowboy nichilista che risponde al nome di Cooper Howard.

La conferma che le porte della Zona Contaminata si stanno per riaprire è arrivata direttamente da Walton Goggins. Con un fulmineo post su Instagram intitolato "Di nuovo in sella", l'attore ha immortalato le prime, iconiche sessioni di trucco prostetico, la celebre fibbia a scorpione e gli stivali western. Nessun dettaglio sulla trama, sia chiaro, ma un segnale inequivocabile per l'industria: la macchina produttiva della terza stagione è ufficialmente avviata.

Dalle ceneri di New Vegas alle Montagne Rocciose

Per chi ha digerito il tesissimo finale del secondo capitolo, le nuove tappe del viaggio si preannunciano cariche di quel cinismo esistenziale che è il vero marchio di fabbrica dello show. Il Ghoul, rimasto a bocca asciutta dopo aver scoperto che i gusci criogenici della moglie Barb e della figlia all'interno del Vault di gestione di New Vegas erano desolatamente vuoti, ha ora una nuova bussola geografica.

Ella Purnell in Fallout (Prime Video)

Una cartolina del Colorado dal sapore nostalgico recitante "Il Colorado è stata una buona idea" suggerisce che i nuovi episodi abbandoneranno parzialmente le polveri del deserto per arrampicarsi tra le vette delle Montagne Rocciose.

La vera scommessa della terza stagione risiede però nel massiccio innesto di volti nuovi che promettono di alterare gli equilibri geopolitici della serie. I radar di Deadline hanno infatti intercettato ingressi da novanta: da Aaron Paul, che ritrova i creatori di Westworld, a Manny Jacinto, passando per la freschezza drammatica di Thomasin McKenzie e l'eleganza britannica di Emily Mortimer.

Analizzando il cronoprogramma della produzione, salta all'occhio la straordinaria efficienza di Amazon. Se la prima stagione ha richiesto quasi due anni di gestazione e la seconda è stata parzialmente rallentata dagli imprevedibili incendi di Los Angeles prima del rilascio nel dicembre 2025, l'avvio delle riprese a metà 2026 suggerisce una tabella di marcia serrata.

Se i tempi tecnici verranno rispettati senza i cataclismi produttivi che ormai affliggono la serialità moderna, la terza stagione di Fallout potrebbe debuttare in streaming già verso la metà del 2027.