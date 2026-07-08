Dopo i flop al fianco di Bruce Willis, Jai Courtney si riscatta su Prime Video con questo thriller/horror

Pubblicazione: 08 luglio alle 14:00

C'era un tempo in cui Jai Courtney sembrava destinato a diventare la prossima grande star del cinema d'azione americano. L'attore australiano aveva il fisico, il carisma e le opportunità giuste. Poi arrivarono i flop. Die Hard - Trappola di cristallo, dove interpretava il figlio di John McClane al fianco di Bruce Willis, fu un disastro critico e commerciale. Terminator Genisys, in cui vestiva i panni dell'iconico Kyle Reese, non andò meglio. Anche i ruoli di supporto in franchise come Divergent e The Suicide Squad non riuscirono a rilanciarlo.



Ma nel 2025 è arrivato Dangerous Animals, ora disponibile su Prime Video, il thriller horror che ha cambiato tutto. Per chiunque avesse dubbi sulle sue capacità recitative, Courtney ha dimostrato di aver solo bisogno del ruolo giusto. La sua interpretazione di un serial killer che dà in pasto le vittime agli squali è assolutamente terrificante e segna una svolta nella sua carriera. Il film si apre con due turisti, Greg e Heather, che partecipano a un'immersione in gabbia per osservare gli squali in Australia. La loro guida è Tucker, un tipo strano ma affabile che gestisce l'attività sulla sua barca. Ben presto però si scopre che il vero mostro non sono gli squali, ma l'uomo. Tucker si rivela un serial killer che non uccide direttamente le sue vittime: le dà in pasto agli squali mentre riprende tutto con una videocamera.



La protagonista del film è Zephyr, interpretata da Hassie Harrison, una giovane donna rapita da Tucker e tenuta prigioniera nelle viscere della nave insieme a Heather. La sua lotta per la sopravvivenza diventa il cuore pulsante della storia, affiancata dal viaggio di Moses, un ragazzo che ha appena conosciuto e che farà di tutto per trovarla. Quello che salva Dangerous Animals dall'essere un horror sopra le righe è la combinazione vincente tra lo sceneggiatore Nick Lepard e il regista Sean Byrne. Lepard costruisce la sceneggiatura sui personaggi prima che sulla situazione di pericolo. Sa perfettamente che non c'è motivo di preoccuparsi per il destino di Zephyr senza prima renderla un personaggio vulnerabile ma forte, per cui valga la pena fare il tifo.

Dangerous Animals, con un Tomatometer vicino al 90%, potrebbe essere il capolavoro di Byrne. Con una premessa che poteva facilmente andare fuori controllo, Byrne mostra invece grande controllo, presentando un film dall'aspetto elegante e dal ritmo efficace. Non si tratta dello show di Jai Courtney. Si tratta della situazione, della lotta di Hassie e del viaggio di Moses per trovarla. Ma quando Byrne punta la sua macchina da presa sul villain, è meglio stare attenti. Come tutti i migliori horror, Dangerous Animals vive o muore in base al suo antagonista. Se il pubblico non crede al personaggio e non lo teme, non c'è nulla di cui avere paura. Non è un'esagerazione dire che Jai Courtney offre la migliore performance della sua carriera nel ruolo di Tucker. È un uomo imponente, con i muscoli in mostra, ma con i capelli spettinati e una cicatrice sul fianco c'è qualcosa di stonato in lui fin dall'inizio.



Piuttosto che essere un killer banale, il Tucker di Courtney trasuda carisma. È facile capire come qualcuno come lui possa adescare vittime ignare. Anche dopo aver catturato una donna e averla legata, può essere così gentile da far pensare che possa cambiare idea e lasciarla andare. È un pazzo sopra le righe pur rimanendo abbastanza credibile da essere plausibile. L'eroina del film è un po' generica. Stiamo guardando la trama attraverso i suoi occhi, ma è Courtney il motivo per cui vale la pena restare. Lui è il vero animale pericoloso, un villain astuto che è come uno squalo. In un'intervista, l'attore ha dichiarato di aver dovuto mettersi in uno stato mentale un po' squilibrato e semplicemente buttarsi.



Jai Courtney non è fatto per essere stoico come Bruce Willis (protagonista di questo thriller che sta avendo una nuova vita su Netflix). Courtney è più adatto a film più piccoli dove può brillare con la sua imprevedibilità. È molto più divertente vederlo cantare Baby Shark nei panni di un serial killer che come il classico supereroe tosto e impassibile. Dangerous Animals dimostra che a volte un attore non ha bisogno di blockbuster da centinaia di milioni di dollari per dimostrare il proprio valore. A volte serve solo il ruolo giusto, un regista che sappia cosa farne e la libertà di esplorare il lato più oscuro del proprio talento. Per Jai Courtney, questo ruolo è arrivato sotto forma di un killer carismatico e disturbante che usa l'oceano come sua arma personale.