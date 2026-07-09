Da vittima a giudice del suo aggressore: su Prime Video, il thriller francese su un dilemma morale estremo

Pubblicazione: 09 luglio alle 14:00

Ci sono film che ti mettono di fronte a domande che preferiresti non porti. Dilemmi morali così contorti da farti sentire complice solo a pensarci. The Wrong Victim - La vendetta di una donna, thriller francese diretto da Didier Bivel nel 2017, è esattamente questo tipo di esperienza: un film che ti costringe a confrontarti con il lato più oscuro della giustizia, della vendetta e del potere. La protagonista è Laura, giovane battitrice d'aste con una carriera promettente nel dorato mondo delle gallerie d'arte e delle case d'asta di lusso. Durante un cocktail party, uno di quegli eventi patinati dove si intrecciano affari milionari e champagne francese, la sua vita viene spezzata in due.

. Un crimine orribile, uno di quelli che lasciano cicatrici invisibili ma permanenti. Ma la notte non finisce lì.. Due crimini, una sola notte, un destino che si intreccia in modo perverso. Quando la polizia bussa alla porta di Laura per chiederle di confermare l'alibi di Guillaume, la giovane donna si trova davanti a una scelta che ridefinisce completamente il concetto di giustizia:e giudiziario che spesso attende le vittime di violenza sessuale,

Laura diventa così l'alibi improbabile del suo stesso carnefice. Ma è un alibi che lei può scegliere di fornire o negare. In quella negazione si nasconde una forma di vendetta perfetta: lasciare che l'uomo che l'ha violentata venga processato e condannato per un crimine che forse non ha commesso, invece di dover combattere per far riconoscere quello che sicuramente ha commesso contro di lei. Il film di Bivel si muove su un terreno scivoloso, quello della giustizia fai-da-te e della rivalsa personale. Attraverso gli occhi di Laura, interpretata magistralmente da Elsa Lunghini (che al Luchon International Film Festival 2018 si è aggiudicata il premio come Miglior Attrice), assistiamo al peso psicologico di una decisione impossibile.

Come si pesa la propria dignità violata contro la possibilità di distruggere per sempre il proprio aguzzino? Quanto vale la verità quando il sistema giudiziario spesso fallisce nel proteggere le vittime di violenza sessuale? The Wrong è un'indagine spietata sui meccanismi di una società che troppo spesso tradisce le sue componenti più vulnerabili. La narrazione procede stratificando inganni e verità, mostrando come Laura riesca a trasformarsi da vittima impotente a figura che detiene un potere quasi divino: quello di decidere il destino del proprio aggressore. Un ribaltamento dei ruoli che sfida ogni aspettativa e che solleva domande etiche profonde. La forza del film risiede proprio in questa ambiguità morale.