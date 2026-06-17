Un'avvocata in bilico tra stabilità e crollo, in questo legal drama imperdibile, da poco su Netflix (ma già in Top 10)

Pubblicazione: 17 giugno alle 13:54

Il catalogo Netflix si arricchisce continuamente di legal drama provenienti da ogni angolo del mondo, eppure trovare una serie che riesca davvero a distinguersi dalla massa non è affatto scontato. Senza giudizio, produzione spagnola disponibile dal 12 giugno (e già in Top 10), riesce in questo intento costruendo una storia che va oltre il classico schema del tribunale come palcoscenico per battaglie verbali e colpi di scena prevedibili.



Il titolo originale, Perdiendo el juicio, gioca su un doppio senso che la traduzione italiana rende solo parzialmente: perdere il giudizio significa tanto impazzire quanto perdere un processo. Ed è proprio questa ambiguità a definire il cuore della serie, dove i confini tra stabilità e crollo, tra controllo e caos, sono costantemente messi in discussione.



Amanda Torres è un'avvocata di punta, stimata nel suo studio legale e temuta nelle aule di tribunale. La sua vita professionale rappresenta anni di sacrifici, notti insonni sui fascicoli e quella determinazione feroce che serve per emergere in un ambiente competitivo e spietato. Ma tutto precipita durante un processo importante, quando una crisi legata al suo disturbo ossessivo-compulsivo si manifesta pubblicamente in modo devastante. Lo scatto d'ira davanti a colleghi, magistrati e giornalisti non è semplicemente un momento di debolezza: è la fine di un'identità costruita con fatica, l'esplosione di fragilità tenute sotto controllo per troppo tempo.

Amanda viene allontanata dallo studio legale dove aveva costruito la sua carriera e si ritrova a dover ricominciare da zero in un piccolo ufficio periferico, con risorse limitate e una reputazione da ricostruire frammento dopo frammento. Se la caduta professionale rappresenta già un dramma sufficiente per sostenere una stagione intera, la serie aggiunge un ulteriore livello di complessità: la sorella Daniela viene accusata dell'omicidio di Jaime, un uomo legato alla storia personale di Amanda in modi che verranno svelati progressivamente nel corso degli otto episodi.



Interpretata da Elena Rivera, Amanda non è né una vittima da compatire né una supereroina pronta a rialzarsi con una battuta spiritosa e un piano geniale. È una donna che cerca di non annegare mentre tenta disperatamente di salvare gli altri, e questa contraddizione costituisce il motore emotivo dell'intera narrazione. L'attrice spagnola costruisce un personaggio credibile proprio perché non lo semplifica, tenendo insieme forza e vulnerabilità in ogni scena senza che l'una cancelli l'altra.



La struttura narrativa di Senza giudizio segue un modello procedurale con filo conduttore: ogni puntata porta in scena un caso legale diverso, chiuso nell'arco dell'episodio, mentre sottotraccia avanza una vicenda più personale e oscura che coinvolge direttamente la protagonista. Uno sfratto da contestare, una rapina con un'arma giocattolo, una questione ereditaria: questi casi non sono semplice riempitivo ma funzionano spesso come specchio, per analogia o contrasto, della condizione emotiva di Amanda in quel preciso momento della stagione.

Il delitto di Jaime procede invece come un orologio sotterraneo. Ogni episodio aggiunge un dettaglio, un personaggio, una rivelazione che cambia la prospettiva su quanto visto in precedenza. La rete che emerge coinvolge non solo le figure più ovvie, ma anche magistrati, avvocati e persone considerate al di sopra di ogni sospetto. Amanda, affiancata dal collega Gabriel Ochoa interpretato da Manu Baqueiro, deve affrontare questa indagine mentre gestisce anche il divorzio dall'ex marito César Castillo, figura interpretata da Miquel Fernández, e il peso di un passato che include la perdita di un figlio, trauma che ha contribuito significativamente al suo crollo psicologico.



Il rapporto tra Amanda e Gabriel cresce lentamente nel corso della stagione, costruito su complicità professionale e sostegno reciproco piuttosto che su tensione romantica forzata. Non si tratta del classico partner destinato a risolvere tutti i problemi della protagonista, ma di una presenza che aiuta senza salvare, che supporta senza sostituirsi. Carol Rovira nei panni di Daniela, la sorella accusata, porta sullo schermo la disperazione di chi si trova intrappolato in un incubo senza via d'uscita apparente.



Uno degli aspetti più riusciti della serie riguarda il modo in cui affronta il dolore senza trasformarlo in spettacolo. Dietro il mistero criminale e le dinamiche processuali si nasconde una riflessione costante sulla perdita, sul senso di colpa e sulla difficoltà di andare avanti dopo eventi traumatici. Le aule di tribunale diventano quasi un'estensione della mente di Amanda, luoghi in cui il controllo e il caos combattono continuamente per prendere il sopravvento.

Il titolo stesso, Senza giudizio, funziona come chiave di lettura. Ogni personaggio nel corso degli otto episodi si ritrova a dover sospendere il giudizio, su se stesso e sugli altri. Amanda deve affrontare la propria vulnerabilità senza condannarsi per questo. Daniela deve essere creduta nonostante le apparenze. Gabriel deve guardare oltre le convenzioni professionali. Il pubblico stesso è invitato a mettere da parte i pregiudizi sul genere legal drama e a lasciarsi coinvolgere da una narrazione che prova a essere qualcosa di più stratificato.



Senza giudizio possiede qualcosa che molte produzioni più ambiziose finiscono per perdere strada facendo: una protagonista umana, imperfetta e autentica, capace di tenere lo spettatore davanti allo schermo anche quando la trama inciampa. In un panorama televisivo affollato di avvocati imbattibili alla Saul Goodman (protagonista dello spinoff che per certi versi ha superato Breaking Bad), seguire una donna che prova semplicemente a rimettere insieme i pezzi della propria esistenza si rivela molto più coinvolgente del previsto.