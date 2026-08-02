Su Netflix, il ruolo che Hopkins considera la sua prova attoriale più complessa (e non è quello che pensi)

Pubblicazione: 02 agosto alle 20:00

C'è un'ironia quasi paradossale nel fatto che un uomo che incarna l'eleganza e l'etichetta da gentiluomo come Anthony Hopkins abbia raggiunto l'apice della carriera interpretando un cannibale. La sua performance come Hannibal Lecter ne Il silenzio degli innocenti è di quelle che sembrano rinnovarsi a ogni visione, senza perdere un grammo del loro fascino extraterrestre. Ogni scelta che Hopkins compie su Lecter è minuziosamente curata, con elementi individuali che si combinano per creare un effetto uncanny valley nella sua umanità mancante. Eppure, nonostante gli innumerevoli riconoscimenti ricevuti per questo ruolo leggendario, non fu la sua interpretazione più impegnativa di qualcuno con una tragica assenza di umanità.

, incarnando un uomo che si è divorziato da tutto ciò che gli stava più a cuore. Ambientato nell'Inghilterra prebellica degli anni Trenta,. La sua intera identità è avvolta nella devozione alla vocazione della sua vita, ma quella devozione viene messa sempre più alla prova in direzioni diverse.. La performance di Anthony Hopkins ha una brutalità nella sua raffinatezza, in cui impone un filtro su ogni piccolo gesto ed emozione che si permette di avere. Come guardare una persona posseduta cercare di risvegliarsi quando ormai è troppo tardi,. Poiché manca di una dimostrabilità palese, sono le piccole microespressioni che ha, come il modo in cui le sue labbra si arricciano quando sorride, o il modo in cui la sua voce vacilla quando viene colto di sorpresa, che comunicano più efficacemente la lotta interna che si impone.

Hopkins fu nominato come miglior attore per questo film e, anche se non vinse (Tom Hanks vinse per Philadelphia), si potrebbe sostenere che sia una performance tecnicamente più impressionante del suo lavoro come Hannibal Lecter. Lecter (interpretato anche da un fenomenale Mads Mikkelsen) è un ruolo confezionato, uno che garantisce che vincerà ogni scena essendo il punto focale primario, una personalità ipertrofica che domina il film nonostante sia appena sullo schermo. Hopkins fa così tante grandi scelte nella psicologia di Lecter, dalla sua famosa voce al suo rigido linguaggio del corpo fino ai suoi tocchi improvvisati, mentre tutto in Stevens cerca di essere nascosto e tenuto segreto da noi.



La complessità tecnica richiesta per interpretare Stevens risiede proprio in questa sottrazione, in questa capacità di comunicare interi mondi emotivi attraverso ciò che non viene detto, attraverso ciò che viene represso. Mentre Lecter ti ipnotizza con la sua presenza scenica e le sue scelte estreme, Stevens ti spezza il cuore con la sua assenza, con tutto ciò che avrebbe potuto essere e non è stato. È il paradosso dell'attore: a volte fare di meno richiede molto di più.