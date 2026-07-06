Su Prime Video, c'è una serie imperdibile che trasforma The Mentalist in una buddy comedy brillante

Pubblicazione: 06 luglio alle 20:00

Se Patrick Jane e le sue deduzioni raffinate in The Mentalist ti hanno affascinato, ma le scie di sangue e le inquietanti espressioni di Red John ti hanno lasciato con un senso di disagio, esiste un'alternativa che mantiene tutta la brillantezza dell'osservazione deduttiva eliminando il peso emotivo dei traumi irrisolti. Si chiama Psych, è uscita nel 2006 e sta scalando le classifiche dell'Apple TV store con una velocità che non lascia spazio a dubbi: il pubblico cerca detective shows che sappiano intrattenere senza opprimere. In Italia, la serie è disponibile per l'acquisto su Prime Video.



Psych prende gli elementi più magnetici del mentalismo, quella capacità quasi sovrannaturale di leggere dettagli invisibili ai più e trasformarli in rivelazioni sconvolgenti, e li confeziona dentro una buddy comedy scoppiettante. Il risultato è una serie che ti fa ridere fragorosamente mentre ti tiene incollato allo schermo per scoprire come diavolo si risolverà il caso della settimana. Non è un compromesso al ribasso, è un cambio di registro consapevole: stesso cervello acuto, atmosfera completamente diversa. Il protagonista è Shawn Spencer, interpretato da James Roday Rodriguez, un personaggio che condivide con Patrick Jane la straordinaria capacità di osservazione ma nessuna delle sue ombre esistenziali.



Al suo fianco c'è Gus, il migliore amico d'infanzia interpretato da Dulé Hill, unico depositario del segreto di Shawn e perfetto contraltare alla sua energia frenetica. Insieme formano un duo che non dovrebbe trovarsi sul campo a investigare omicidi e rapimenti, ma che si rivela abbastanza utile da giustificare la propria presenza. La loro è una partnership costruita su anni di affiatamento, battute fulminanti e una chimica che attraversa lo schermo. Non sono professionisti navigati, sono due amici che si ritrovano invischiati in situazioni più grandi di loro e le affrontano con una combinazione di intuito, improvvisazione e una buona dose di fortuna.

La struttura procedurale classica viene rispettata: ogni puntata presenta un caso autoconclusivo, spesso legato a crimini seri come sequestri o assassinii. Ma Psych non si prende mai troppo sul serio. Le investigazioni diventano pretesti per inseguimenti goffi, travestimenti ridicoli, riferimenti alla cultura pop anni Ottanta e Novanta che funzionano come codici segreti per una generazione cresciuta con VHS e blockbuster estivi. È una serie che sa esattamente cosa vuole essere: intrattenimento puro, intelligente ma mai accademico, avvincente ma mai angosciante. Quello che rende Psych particolarmente rilevante oggi è proprio questa capacità di bilanciare leggerezza e suspense.