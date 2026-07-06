Sylvester Stallone su Prime Video, nella serie di Taylor Sheridan che riunisce Yellowstone e MobLand

Pubblicazione: 06 luglio alle 19:00

L'universo di Taylor Sheridan continua a espandersi nel 2026, ma mentre i riflettori si concentrano sulle nuove uscite, è una serie già consolidata a sorprendere tutti tornando prepotentemente nelle classifiche di streaming. Tulsa King, il crime drama con protagonista Sylvester Stallone, disponibile in Italia, per l'acquisto, su Prime Video, ha riconquistato un posto nella top 10 delle serie più viste in America su Paramount Plus, in un momento in cui i fan stanno ansiosamente attendendo l'arrivo della quarta stagione.



La serie, che racconta le vicende di Dwight "The General" Manfredi, un boss mafioso di New York costretto a ricostruire il suo impero criminale nella città di Tulsa, Oklahoma, ha saputo ritagliarsi uno spazio unico nel già affollato catalogo delle produzioni Sheridan. La combinazione tra l'ambientazione polverosa dell'Oklahoma e le dinamiche del crimine organizzato crea un ponte perfetto per chi ama sia Yellowstone che MobLand, offrendo quella miscela di violenza contenuta, dialoghi taglienti e personaggi moralmente ambigui che caratterizza il marchio di fabbrica del creatore di Yellowstone.



Più di un mese fa, Sylvester Stallone aveva confermato che la quarta stagione di Tulsa King si trovava già in fase di montaggio, alimentando le aspettative di un rilascio imminente. Sebbene Paramount Plus non abbia ancora annunciato una data ufficiale di premiere, il ritorno della serie nelle classifiche streaming suggerisce che molti spettatori stanno riscoprendo o recuperando le stagioni precedenti in preparazione ai nuovi episodi. Questo comportamento del pubblico è diventato un indicatore affidabile dell'hype crescente attorno a una produzione seriale, specialmente nell'era del binge-watching.

La popolarità rinnovata di Tulsa King arriva in un momento particolarmente interessante per Paramount Plus, che sta cercando di consolidare la propria posizione nel competitivo mercato dello streaming. Avere una serie capace di tornare organicamente nella top 10 senza bisogno di massicci investimenti promozionali è un segnale della forza del catalogo e della fedeltà del pubblico costruita attorno al brand Sheridan. Il fatto che gli spettatori scelgano attivamente di riguardare stagioni precedenti piuttosto che consumare nuovi contenuti di altre piattaforme parla della qualità e della rivedibilità di questi prodotti.



Sylvester Stallone ha trovato in Tulsa King un veicolo perfetto per questa fase della sua carriera, dimostrando che il suo carisma funziona altrettanto bene nel formato seriale quanto sul grande schermo. Il personaggio di Dwight Manfredi gli permette di esplorare sfumature drammatiche e comiche che raramente emergono nei suoi ruoli cinematografici più iconici, e la chimica con il cast di supporto ha creato dinamiche narrative che i fan hanno imparato ad amare.



Mentre il panorama televisivo diventa sempre più frammentato e competitivo, con nuove piattaforme e contenuti che lottano per l'attenzione degli spettatori (come MobLand, l'altra serie Paramount che ha conquistato pubblico e critica), la capacità di Sheridan di mantenere più serie simultaneamente rilevanti rappresenta un caso di studio unico. Il ritorno di Tulsa King nella top 10 non è solo una curiosità statistica, ma la conferma che esiste un pubblico fedele disposto a investire tempo in questi mondi narrativi complessi e moralmente ambigui.