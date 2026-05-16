La serie di Guy Ritchie che ha conquistato pubblico e critica torna ufficialmente con una stagione 2

Pubblicazione: 16 maggio alle 08:00

I fan di MobLand possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. La seconda stagione della serie crime ambientata nel mondo del crimine organizzato britannico arriverà entro la fine del 2026. A confermarlo è stato proprio Guy Ritchie, produttore e regista di alcuni episodi, durante un'intervista rilasciata in occasione della promozione del suo ultimo progetto, In the Grey.



Ritchie ha fornito un aggiornamento concreto sullo stato della produzione, dichiarando che il team ha concluso il proprio lavoro sulla serie. "Abbiamo finito la nostra parte, quindi stiamo chiudendo l'intera serie ora", ha spiegato il regista britannico, prima di elencare il suo fitto calendario di uscite previste per il 2026. Tra i titoli in arrivo prima della fine dell'anno figurano The Gentlemen, Wife & Dog e, naturalmente, MobLand nella sua seconda stagione.



La serie, che ha debuttato su Paramount+ il 30 marzo 2025, ha conquistato pubblico e critica sin dal primo episodio. Con Tom Hardy nei panni di Harry, un efficiente e spietato operativo al servizio del boss di lunga data Conrad Harrigan (interpretato da Pierce Brosnan) e di sua moglie Maeve (Helen Mirren), MobLand ha saputo costruire una narrazione solida attorno alla guerra tra famiglie criminali. Il risultato è stato un successo doppio: un rispettabile 76% di gradimento su Rotten Tomatoes sul fronte critico e numeri di visualizzazione talmente elevati da spingere Paramount+ a rinnovare la serie già nel giugno 2025.

Le riprese della seconda stagione si sono concluse ufficialmente nel marzo 2026, dopo mesi di lavoro che hanno visto il cast impegnato in diverse location britanniche. Foto rubate dal set, pubblicate tra dicembre 2025 e febbraio 2026, hanno mostrato Brosnan e Mirren al lavoro con Ritchie, mentre Hardy è stato immortalato lungo il Tamigi insieme alla co-protagonista Joanne Froggatt. Questi scatti hanno alimentato le speculazioni dei fan, che hanno analizzato ogni dettaglio alla ricerca di indizi sulla trama.



Proprio sulla direzione narrativa della serie, Tom Hardy ha lasciato trapelare qualche anticipazione intrigante in un'intervista rilasciata nell'aprile 2025. L'attore britannico ha suggerito che MobLand potrebbe espandere i propri orizzonti geografici, passando da una dimensione prevalentemente britannica a una scala internazionale. "Il piano è sicuramente vedere altre stagioni. La domanda è: diventerà internazionale", ha dichiarato Hardy, prima di sottolineare la natura transnazionale del crimine organizzato. "Ci sono famiglie coinvolte in ogni paese europeo che competono per il potere, per avere quello status che permette di muovere questo tipo di merci. E chi controlla tutto questo e come si inserisce in uno scenario mondiale".



Queste parole aprono scenari affascinanti per il futuro della serie. Se la prima stagione si è concentrata sulle dinamiche interne alle famiglie criminali britanniche, con Harry diviso tra la lealtà alla famiglia Harrigan e quella verso la propria famiglia biologica, la seconda potrebbe alzare il tiro esplorando le connessioni internazionali del crimine organizzato. Una mossa che ricorda l'evoluzione di altre serie crime di successo, capaci di partire da una dimensione locale per poi espandersi in narrazioni più ampie e complesse.

La conferma di Guy Ritchie sulla finestra di uscita entro fine 2026 rappresenta un'ottima notizia per gli abbonati Paramount+, che possono ora segnare sul calendario l'appuntamento con il ritorno di uno dei prodotti più interessanti del catalogo. Con un cast stellare guidato da Hardy, Brosnan e Mirren, una regia curata dallo stesso Ritchie e una storia che promette di alzare la posta in gioco, la seconda stagione di MobLand si candida a essere uno degli eventi seriali più attesi degli ultimi mesi del 2026.