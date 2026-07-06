In questo film è vedovo e padre di quattro figlie: dove vedere la nuova commedia con Fabio De Luigi, tra le più viste

Pubblicazione: 06 luglio alle 15:22

Tra le commedie italiane che stanno ottenendo maggiore attenzione in streaming c'è Un bel giorno, il nuovo film scritto, diretto e interpretato da Fabio De Luigi. Dopo il buon riscontro ottenuto al cinema, la pellicola ha trovato una seconda vita sulle piattaforme digitali, entrando nella Top 10 dei film italiani più visti su Prime Video, dove occupa il settimo posto. Un risultato che conferma il gradimento del pubblico per un racconto che alterna leggerezza, momenti romantici e dinamiche familiari, senza rinunciare a qualche riflessione sulla possibilità di ricominciare dopo un grande dolore.

Al fianco di De Luigi torna, con cui aveva già condiviso il set di Tre di troppo. La loro intesa rappresenta uno degli elementi più convincenti del film, costruito attorno a due protagonisti che, pur nascondendo parti importanti della propria vita, cercano di concedersi una nuova occasione. Per chi si fosse perso il film durante la distribuzione cinematografica, la buona notizia è cheè disponibile in streaming sue anche attraverso, dove è arrivato dopo il passaggio nelle sale.

La presenza nella classifica dei titoli italiani più visti sulla piattaforma di Amazon dimostra come il film abbia trovato un pubblico anche tra gli spettatori che preferiscono la visione domestica. Il successo in streaming conferma inoltre il crescente interesse verso le commedie italiane contemporanee che mettono al centro i rapporti familiari e i sentimenti, temi che De Luigi affronta con il suo stile abituale, fatto di ironia delicata e personaggi comuni alle prese con situazioni straordinarie.

Una scena di Un Bel giorno con Fabio De Luigi - Fonte: 01 Distribution

Il protagonista della storia è Tommaso, un uomo rimasto vedovo che ha dedicato ogni energia alla crescita delle sue quattro figlie. Dopo la morte della moglie ha messo completamente da parte la propria vita sentimentale, concentrandosi esclusivamente sul ruolo di padre. Sono proprio le ragazze, ormai consapevoli dei sacrifici fatti dal genitore, a convincerlo che è arrivato il momento di guardare avanti e concedersi una nuova possibilità. Così Tommaso incontra Lara, una donna brillante e piena di entusiasmo con cui nasce subito una forte sintonia.

Il rapporto, però, parte su basi poco trasparenti. Entrambi decidono infattiTommaso evita di parlare delle sue quattro figlie, mentre Lara tiene nascosto di essere madre di tre ragazzi adolescenti. Da questo doppio segreto prendono vitache complicano la nascita della relazione. Progressivamente, però, i due protagonisti comprendono che costruire qualcosa di autentico significa anche imparare ad accettare le responsabilità e le persone che fanno parte della vita dell'altro. Il film alterna così momenti divertenti a passaggi più emozionanti, raccontando le difficoltà di creare una famiglia allargata senza perdere il tono leggero tipico della commedia.

Particolarmente importante è il contributo dei giovani interpreti, che danno vita ai figli dei protagonisti e alimentano gran parte delle situazioni comiche e dei conflitti generazionali. La loro presenza rende la storia più corale e amplia il racconto oltre la semplice vicenda sentimentale. Con Un bel giorno, Fabio De Luigi firma il suo quarto lungometraggio dietro la macchina da presa. Dopo le precedenti esperienze da regista, l'attore continua a sviluppare una cifra stilistica riconoscibile, fatta di personaggi imperfetti, situazioni quotidiane e umorismo mai sopra le righe.

Anche in questa occasione sceglie di raccontare persone comuni alle prese con problemi che molti spettatori possono riconoscere: il lutto, il desiderio di ricominciare, il rapporto con i figli e la paura di esporsi nuovamente ai sentimenti.