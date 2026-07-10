Tre storie, tra dark e tragedia: su Prime Video, il film che trasforma l'inferno in arte visiva

Pubblicazione: 10 luglio alle 18:00

Quando il cinema horror incontra la ricerca estetica più sofisticata, nascono opere capaci di trascendere i confini del genere. Pandemonium, disponibile su Prime Video, è precisamente questo: un'esperienza visiva che usa l'inferno come una tela per esplorare la morte, il giudizio e le reazioni umane di fronte all'inevitabile. Scritto e diretto da Quarxx, un artista che firma con un nome che suona più come un manifesto che come una firma, il film si presenta come un'antologia in cui diverse storie si intrecciano per comporre un mosaico tanto inquietante quanto affascinante.



Siamo di fronte a un'opera che sfida le aspettative narrative tradizionali, presentandosi come un viaggio frammentato attraverso quello che potremmo definire "metà dell'inferno". Non un percorso lineare attraverso i gironi danteschi, ma una serie di tableaux vivants che esplorano diversi aspetti della condizione post-mortem. La prima storia ci presenta Nathan, interpretato da Hugo Dillon, e Daniel, portato in scena da Arben Bajraktaraj. Due uomini legati da un tragico incidente automobilistico che devono fare i conti con la propria morte. La genialità di questa sezione risiede nella giustapposizione delle loro reazioni: entrambe profondamente umane, ma diametralmente opposte.

Non siamo nel territorio del thriller ad alta tensione, ma in quello della riflessione filosofica. La location scelta è una montagna innevata che diventa molto più di un semplice sfondo: è un limbo visivo, uno spazio "tra" la vita e ciò che viene dopo, reso con una bellezza naturale a cui si sovrappone un'aura eterea attraverso sapienti scelte di regia e post-produzione. Gli effetti in computer grafica funzionano proprio perché non cercano il realismo fotografico, ma abbracciano pienamente uno stile distintivo. È una scelta coraggiosa che paga, specialmente quando supportata da dialoghi che rappresentano il punto più alto della sceneggiatura.

Qui Quarxx dimostra di saper far parlare i personaggi con autenticità, dando loro battute che suonano vere anche in un contesto surreale. Ma è con la seconda storia che Pandemonium raggiunge le sue vette più alte. Seguiamo Nina, interpretata da Manon Maindivide, e il suo "amico" Tony il Mostro. Qui il film cambia completamente registro visivo e tematico. Siamo catapultati in quello che sembra un racconto fiabesco per bambini, con un'estetica da libro illustrato che però nasconde la narrazione più oscura dell'intero film. È un paradosso deliberato e devastante: più le immagini sono belle, più il contenuto diventa disturbante.

. Julia, interpretata da Ophélia Kolb, scopre sua figlia morta nella vasca da bagno. Niente fronzoli visivi, niente effetti speciali elaborati. Solo la crudezza di un dramma familiare che potrebbe accadere a chiunque. La scelta minimalista è funzionale:. La forza della sezione risiede interamente nella performance attoriale e in dialoghi asciutti che colpiscono come pugni. Il film torna poi su Nathan per chiudere il cerchio.

È il momento del giudizio, e visivamente torniamo ai fasti delle sezioni precedenti. Gli effetti pratici continuano a impressionare, consolidando l'identità estetica del progetto. Per gli amanti del cinema di genere che cerca di spingere i confini formali, Pandemonium rimane un'esperienza imprescindibile. Non capita spesso di imbattersi in un horror che privilegi così smaccatamente l'aspetto visivo e concettuale (come questa serie con Mads Mikkelsen, tra body horror e arte visiva) rispetto alle convenzioni narrative. È un film che chiede al pubblico di abbandonare le aspettative tradizionali e di lasciarsi trasportare da un'odissea estetica attraverso territori inesplorati dell'immaginario infernale.