Mads Mikkelsen tra body horror e arte visiva, nell'elegante serie thriller di Bryan Fuller su Prime Video

Pubblicazione: 28 giugno alle 14:34

Quando pensi all'horror in TV, probabilmente ti vengono in mente jump scare, sangue a profusione e mostri che saltano fuori dall'ombra. Hannibal ha riscritto queste regole, dimostrando che il terrore può essere sofisticato, cinematografico e persino bello da guardare. Creata da Bryan Fuller, questa serie NBC andata in onda dal 2013 al 2015 e disponibile su Prime Video, è diventata un cult assoluto, un punto di riferimento che ha contribuito a ridefinire il genere horror televisivo per il decennio successivo. Hannibal si distingue come una delle proposte più audaci e stilisticamente uniche. Non è solo una delle migliori serie horror/thriller mai realizzate: è anche una delle più belle visivamente, capace di trasformare scene disturbanti in tableaux artistici che potrebbero stare in una galleria d'arte contemporanea.



La serie è un prequel de Il silenzio degli innocenti, ambientata prima che Hannibal Lecter venga arrestato per i suoi omicidi cannibalistici. Al centro della narrazione c'è Will Graham, un detective tormentato dotato di un'empatia estrema che gli permette di entrare nella mente dei serial killer. A guidarlo c'è Jack Crawford, che in seguito diventerà il supervisore di Clarice Starling nel celebre film con Jodie Foster. Questa ambientazione temporale offre a Fuller e al suo team la libertà creativa di esplorare la relazione complessa e tossica tra Will e Hannibal, senza i vincoli narrativi imposti dalla cronologia cinematografica.



Affidare il ruolo iconico di Hannibal Lecter a qualcuno dopo Anthony Hopkins sembrava una missione impossibile. L'interpretazione di Hopkins aveva definito il personaggio nell'immaginario collettivo, vincendo l'Oscar e diventando una delle performance più memorabili della storia del cinema. Eppure Mads Mikkelsen, attore danese già noto per ruoli intensi in film come Casino Royale e Valhalla Rising, ha accettato la sfida con risultati straordinari. Lo stesso Mikkelsen ha ammesso di aver avuto dubbi iniziali sul ruolo, consapevole del peso dell'eredità di Hopkins. Ma invece di tentare di imitare, ha scelto di reinterpretare. La sua versione di Hannibal è più sottile, enfatizza il fascino e i manierismi raffinati del personaggio piuttosto che la teatralità inquietante.

Mikkelsen ha creato un Hannibal che seduce con l'eleganza, che conquista la fiducia con la cultura e la sofisticatezza, rendendo ancora più scioccante la rivelazione della sua vera natura. Il risultato è una delle migliori performance horror televisive di tutti i tempi, un'interpretazione che sta alla pari con quella di Hopkins pur essendo completamente diversa. Dove Hopkins era esplosivo e magnetico, Mikkelsen è trattenuto e ipnotico. È impossibile non restare affascinati dal suo Hannibal, anche quando la razionalità dovrebbe farci fuggire. Ciò che rende Hannibal davvero unica nel panorama horror è la sua estetica meticolosa. Bryan Fuller e il suo team hanno trattato ogni episodio come un'opera d'arte, curando ossessivamente ogni dettaglio: dagli abiti di Hannibal (che indossa completi sartoriali degni di una sfilata di moda) alle elaborate preparazioni culinarie che, ovviamente, nascondono ingredienti agghiaccianti.



La serie è girata come se fosse un film romantico. Ci sono primi piani che catturano sguardi carichi di significato tra i personaggi, dialoghi pieni di doppi sensi e dettagli nascosti in ogni inquadratura che premiano lo spettatore attento. La fotografia è lussureggiante, quasi barocca, con una palette cromatica ricca che spazia dai toni caldi delle scene intime ai freddi blu-verdi delle sequenze oniriche. A differenza di molte produzioni horror che puntano tutto sui jump scare, Hannibal lascia che siano i tableaux dei delitti a parlare da soli. Ogni scena del crimine è concepita come un'installazione artistica macabra: corpi trasformati in opere d'arte grottesche, composizioni che mescolano l'orrore della morte con una bellezza disturbante.



Questa combinazione di body horror e arte visiva ha creato un nuovo standard per il genere, dimostrando che si può essere disturbanti senza rinunciare alla raffinatezza estetica. Le sequenze oniriche, ricche di simbologie (come il famoso cervo nero che appare a Will), aggiungono un livello di interpretazione psicologica che eleva la serie oltre il semplice thriller poliziesco. Hannibal non è stata un successo immediato in termini di ascolti per NBC. I numeri non erano quelli che la rete si aspettava, e questo ha portato alla cancellazione dopo tre stagioni. Ma quello che i dati d'ascolto non catturavano era l'impatto culturale della serie, destinato a manifestarsi negli anni successivi.

La serie è diventata rapidamente un cult, acclamata dalla critica e adorata da una fanbase appassionata che continua a chiedere a gran voce una quarta stagione. Hannibal ha dimostrato che l'horror televisivo poteva competere con i migliori drama in termini di scrittura dei personaggi, sviluppo narrativo e qualità produttiva. Non si limitava a spaventare: raccontava storie complesse, esplorava temi psicologici profondi e costruiva relazioni tra personaggi stratificate e ambigue.



Uno degli aspetti più audaci di Hannibal è stato il modo in cui ha riadattato il materiale originale di Thomas Harris. Sostituire l'attore che interpretava un personaggio così iconico era rischioso, ma la scelta di Mikkelsen si è rivelata vincente. Ancora più interessante è stata la decisione di cambiare il genere di alcuni personaggi: Alan Bloom dei romanzi è diventata Alana Bloom nella serie, interpretata da Caroline Dhavernas. Questa modifica, che avrebbe potuto generare controversie, è stata accolta in modo naturale, dimostrando quanto fosse solida la visione creativa del progetto.



La forza della serie sta proprio nell'equilibrio tra bellezza e orrore, tra psicologia e violenza, tra fascino e repulsione. È una serie che ti fa guardare tra le dita scene disturbanti mentre non riesci a distogliere lo sguardo dalla composizione perfetta dell'inquadratura. È horror che ti fa riflettere sulla natura del male, sulla fragilità dell'identità e su quanto sia sottile il confine tra empatia e perdita di sé. Per chi non l'avesse ancora vista, Hannibal rappresenta un'esperienza televisiva unica. Non è una serie da guardare distrattamente mentre si scorre il telefono: è un thriller che richiede attenzione, premia l'osservazione attenta e si svela lentamente, episodio dopo episodio.