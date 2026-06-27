Naomi Watts nasconde un segreto agghiacciante, in questo dramma familiare in chiave horror su Prime Video

Pubblicazione: 27 giugno alle 17:00

Nel 2022, Naomi Watts è tornata a fare ciò che sa fare meglio: terrorizzare il pubblico. Dopo aver terrorizzato una generazione intera con The Ring, l'attrice australiana si cala nuovamente nei panni di una figura materna inquietante in Goodnight Mommy, remake dell'acclamato horror austriaco del 2014 che all'epoca sfiorò persino una nomination agli Oscar. Su Prime Video è disponibile questa reinterpretazione in lingua inglese di uno dei thriller psicologici più disturbanti dell'ultimo decennio.



La storia ruota attorno a Elias e Lukas, due gemelli interpretati dai fratelli Cameron e Nicholas Crovetti, volti noti al pubblico per la serie The Boys. I ragazzi arrivano alla casa di campagna isolata della madre, entusiasti di riabbracciarla dopo una separazione. Ma qualcosa non quadra fin da subito. La donna che li accoglie ha il volto completamente fasciato, presumibilmente a causa di un intervento di chirurgia estetica, e il suo comportamento appare stranamente distante, freddo, diverso da quello che i due bambini ricordano.

Man mano che i giorni passano, i sospetti dei gemelli si trasformano in certezza: quella donna non è la loro madre. O almeno, non è più la madre che conoscevano. Inizia così un gioco psicologico al gatto col topo che si fa progressivamente più oscuro, sfociando in un crescendo di tensione che promette di tenere lo spettatore incollato allo schermo fino all'ultimo frame. Il film originale, scritto e diretto dal duo austriaco Veronika Franz e Severin Fiala, aveva conquistato critica e pubblico per la sua capacità di costruire un'atmosfera di disagio costante, giocando magistralmente con le percezioni dello spettatore e riservando un colpo di scena finale che ancora oggi divide gli appassionati.

La pellicola era riuscita nell'impresa non semplice di ottenere recensioni largamente favorevoli sia dalla critica specializzata che dal pubblico generalista, un risultato raro per un horror così estremo e psicologicamente complesso. Lo sviluppo del remake in lingua inglese era stato annunciato già nel 2018, con Amazon che successivamente aveva acquisito i diritti del progetto. Alla regia è stato chiamato Matt Sobel, nome emergente del genere che si era fatto notare con la serie Brand New Cherry Flavor, con Rosa Salazar , mentre la sceneggiatura è firmata da Kyle Warren, sceneggiatore di Lethal Weapon.

Un dettaglio interessante:. Il cast è completato da una serie di volti emergenti che affiancano la Watts in. L'attrice, che negli anni ha dimostrato una particolare predilezione per ruoli complessi e psicologicamente stratificati, trova qui un personaggio che le permette di esplorare le zone più oscure della psiche umana. Per gli amanti del genere, questa è una di quelle pellicole che promettono di lasciare lo spettatore con un senso di inquietudine persistente, ben oltre i titoli di coda.