François Cluzet e Alba Rohrwacher in un intrigo che coinvolge i servizi segreti francesi, su Prime Video

Pubblicazione: 28 giugno alle 15:00

Cosa accadrebbe se accettaste un lavoro apparentemente innocuo, senza fare troppe domande, e vi ritrovaste invischiati in un intrigo che coinvolge i servizi segreti e le alte sfere del governo? È esattamente la premessa di La meccanica delle ombre, lo spy thriller diretto da Thomas Kruithof disponibile su Prime Video che rappresenta una delle proposte più interessanti del nuovo cinema francese di genere. Il protagonista è Duval, interpretato da François Cluzet, uno dei volti più riconoscibili del cinema transalpino. Duval è un contabile ex alcolista, riflessivo e meticoloso, che da tempo fatica a trovare un nuovo impiego.

La vita non è stata generosa con lui, e quando una misteriosa organizzazione gli offre un lavoro apparentemente semplice, trascrivere delle intercettazioni telefoniche, accetta senza esitare. Ma come spesso accade nei migliori thriller paranoici,. Duval si ritrova coinvolto in un pericoloso intrigo che vede protagonisti i servizi segreti francesi e figure di potere ai massimi livelli dello Stato.

Al suo fianco c'è Sara, interpretata da Alba Rohrwacher, attrice italiana che porta nel cast internazionale la sua intensità e la sua capacità di incarnare personaggi complessi e sfaccettati. Thomas Kruithof, regista parigino nato nel 1976, il suo primo lungometraggio dopo l'esordio nel 2013 con il cortometraggio Retention, un dramma carcerario che aveva fatto incetta di premi in festival internazionali.

Con questo spy thriller, Kruithof dimostra di aver studiato a fondo i classici americani degli anni Settanta, quel cinema paranoico-politico che ha fatto la storia del genere con titoli come Tutti gli uomini del presidente (film che ha da poco compiuto 50 anni), I tre giorni del Condor e La conversazione. La sceneggiatura, firmata dallo stesso Kruithof insieme a Yann Gozlan e sviluppata in collaborazione con Marc Syrigas e Aurélie Valat, costruisce un'architettura narrativa solida, dove ogni elemento apparentemente casuale trova poi il suo posto nel mosaico complessivo.

La fotografia di Alex Lamarque contribuisce a creare quell'atmosfera di tensione sottile e costante, tipica dei migliori polar francesi, dove la minaccia non è mai esplicita ma sempre percepibile, come un'ombra che si allunga progressivamente., senza la tradizionale diffidenza dell'intellighenzia culturale transalpina.

È un thriller che funziona sia sul piano dell'intrattenimento puro sia su quello della riflessione politica, ponendo domande scomode sul rapporto tra cittadini e apparati di sicurezza, sulla trasparenza delle istituzioni, sul prezzo della verità in un mondo dove l'informazione è potere e il potere è opaco.

