Tim Roth ha un talento che è anche una maledizione, in questa serie da riscoprire su Prime Video

Pubblicazione: 28 giugno alle 15:30

Nel panorama affollato dei procedurali polizieschi, dove eccentrici detective risolvono crimini con metodi poco ortodossi, Lie to Me si è ritagliata uno spazio unico. La serie Fox, andata in onda tra il 2009 e il 2011, e disponibile ora su Prime Video, ha portato sullo schermo Tim Roth nel ruolo più lungo della sua carriera televisiva: il dottor Cal Lightman, un esperto ossessivo capace di leggere la verità sui volti delle persone attraverso le loro microespressioni. Non è magia, ma scienza. E questo dettaglio fa tutta la differenza.



La forza di Lie to Me risiede nella sua base scientifica reale. Il personaggio di Lightman si ispira al lavoro pioneristico del dottor Paul Ekman, psicologo che ha dedicato la vita allo studio delle espressioni facciali involontarie che tradiscono le emozioni nascoste. Quelle fugaci contrazioni muscolari, della durata di una frazione di secondo, che rivelano ciò che le parole tentano di nascondere. Questa credibilità scientifica conferisce alla serie un'autorevolezza che la distingue dai suoi contemporanei più fantasiosi.



La struttura narrativa si allontana dai canoni tradizionali del crime drama. Niente scene del crimine polverose o stazioni di polizia claustrofobiche. Il cuore pulsante della serie è il Lightman Group, l'organizzazione fondata dal protagonista, che le forze dell'ordine consultano per i casi più intricati. Gli uffici moderni dell'agenzia, tappezzati da immagini di microespressioni e dotati di una sala interrogatori trasparente, diventano un palcoscenico visivamente distintivo. Qui le indagini non seguono tracce di DNA o impronte digitali, ma si immergono nella complessità emotiva dell'animo umano.

Come sottolinea la partner di Lightman, Gillian Foster, interpretata da Kelli Williams, la questione non è mai semplicemente se qualcuno sta mentendo, ma perché lo fa. Le investigazioni del team rivelano stratificazioni di verità e bugie, portando alla luce non solo le informazioni cercate, ma l'intero universo emotivo che ogni persona tenta disperatamente di occultare. È un approccio che rende ogni caso un'esplorazione psicologica, dove la soluzione del crimine diventa quasi secondaria rispetto alla comprensione delle motivazioni umane.



La serie porta con sé il sapore inconfondibile del suo tempo. Quel tono cupo e seriamente impegnato tipico della fine degli anni duemila, lo stesso che ha reso cult show come Dexter (di cui il regista ha condiviso un aggiornamento poco tempo fa) e Dottor House. Lie to Me tenta di essere rilevante, di sfidare le certezze. Con soli 48 episodi totali, dopo la cancellazione al termine della terza stagione accorciata, Lie to Me offre una conclusione naturale per chi cerca una maratona televisiva soddisfacente ma non infinita. La struttura mescola abilmente elementi episodici e serializzati: ogni puntata presenta nuovi casi da risolvere, ma nel frattempo si sviluppano le relazioni tra i personaggi e si costruiscono archi narrativi più ampi.



Il rapporto tra Lightman e sua figlia Emily è affettuoso ma teso, segnato dalla capacità paterna di leggere ogni sua emozione. La tensione romantica irrisolta con Gillian attraversa l'intera serie come un sottotesto costante. Le difficoltà finanziarie del Lightman Group alzano continuamente la posta in gioco. Il team si completa con Ria Torres, una lettrice naturale di espressioni scoperta da Lightman mentre lavorava sottoutilizzata alla TSA, e Eli Loker, il membro più sofferente del gruppo che pratica la "radical honesty", dicendo ad alta voce ogni pensiero che gli attraversa la mente.

La serie esplora anche il lato oscuro di questa particolare abilità. Lightman ammette che il suo dono ha contribuito alla fine del suo matrimonio. Come si può mantenere un'intimità quando si è in grado di leggere ogni menzogna, per quanto piccola o ben intenzionata? È una maledizione mascherata da talento, una benedizione che isola. Questa ambivalenza conferisce al protagonista una vulnerabilità che lo rende umano, nonostante le sue capacità quasi sovrumane.



Quattordici anni prima di Poker Face, Lie to Me ha introdotto il concetto di un rilevatore di bugie umano applicato alla risoluzione di crimini. Il fatto che la serie sia stata dimenticata dal grande pubblico non ne diminuisce il valore. Al contrario, la rende una scoperta preziosa per chi cerca qualcosa di diverso nell'oceano dei procedurali polizieschi.

