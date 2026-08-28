La Guardia Reale suona Dolly Parton a Buckingham Palace, ma dietro l’omaggio c’è un legame lungo quasi 50 anni

Pubblicazione: 28 agosto alle 09:00

Le note inconfondibili di "9 to 5" hanno risuonato nei cortili di Buckingham Palace il 26 agosto 2026, in un tributo che ha commosso milioni di persone in tutto il mondo. La Band of the Coldstream Guards, durante la tradizionale cerimonia del Cambio della Guardia, ha reso omaggio a Dolly Parton, la leggendaria Regina del Country morta il giorno precedente all'età di 80 anni dopo una breve battaglia contro il cancro.

L'esecuzione, avvenuta nella sede centrale della monarchia britannica a Londra, ha acquisito un significato ancora più profondo considerando l'assenza di, in pausa estiva. Eppure, gli account social della famiglia reale hanno condiviso le immagini della performance accompagnate da un messaggio toccante: "Ricordando la grande Dolly, che ha portato gioia, conforto e ispirazione a così tante persone, compresi i milioni di bambini che hanno ricevuto libri gratuiti attraverso la sua Imagination Library. Ti ameremo sempre".

Non è stata solo una questione protocollare o un gesto di circostanza. Dolly Parton aveva un legame autentico con la monarchia britannica, risalente al 1977, quando incontrò la Regina Elisabetta II durante un evento a Glasgow, in Scozia, organizzato per celebrare il Giubileo d'Argento che segnava 25 anni di regno. All'epoca, il management della cantante le aveva tenuto nascosto che si sarebbe esibita davanti alla sovrana durante il suo soggiorno nel Regno Unito.

"Quando me l'hanno detto sull'aereo che mi sarei esibita davanti alla regina, ho iniziato a saltare su e giù raccontandolo a tutti", aveva ricordato Parton al Glasgow Times. "Da bambina sono cresciuta in un mondo di re e regine, principi e principesse delle fiabe. Ora ne avrei incontrata una vera". Descrisse quell'esperienza come "una delle emozioni più grandi della mia vita". Quando Elisabetta II morì nel settembre 2022, Parton condivise sui social una foto di quel momento storico, scrivendo che la Regina "si era comportata con grazia e forza per tutta la sua vita".

. The Queen's Reading Room, l'organizzazione benefica di Camilla,"instancabile sostenitrice della gioia e dell'importanza della lettura". Nel loro tributo social, hanno scritto: "Mettendo così tanti libri nelle mani di così tanti bambini, ha fatto il dono più prezioso: la possibilità per milioni di giovani menti di aprire la porta all'immaginazione, alle possibilità e a un amore per la lettura che dura tutta la vita. Grazie, Dolly".

La Imagination Library, il programma di alfabetizzazione fondato da Dolly Parton nel 1995, ha distribuito oltre 200 milioni di libri gratuiti ai bambini in tutto il mondo. Un'eredità concreta che continua a vivere e che la famiglia della cantante ha chiesto di onorare anche dopo la sua morte. I rappresentanti di Parton hanno confermato a USA TODAY il 25 agosto che l'artista era deceduta al Vanderbilt-Ingram Cancer Center, circondata dai suoi cari, dopo aver affrontato coraggiosamente una breve battaglia contro il cancro.

Si terrà un servizio commemorativo privato riservato ai familiari stretti, mentre i fan che desiderano rendere omaggio sono stati invitati a taggare @DollyParton sui social o lasciare un messaggio sul sito dedicato all'artista. In un gesto che ha sorpreso e toccato profondamente il pubblico, la famiglia ha chiesto che, al posto dei fiori, vengano fatte donazioni alla Dolly Parton's Imagination Library tramite il sito dedicato. Un modo per trasformare il lutto in un'opportunità per continuare la missione che l'artista aveva a cuore.

Ma forse il dettaglio più commovente è emerso da un videomessaggio ai fan di. Ha rivelato che la zia aveva chiesto di essere sepolta "in un bellissimo letto di soffice cotone, perché dopo una vita trascorsa indossando pesanti strass, finalmente merita di essere comoda e di riposare". "Che Dio benedica Dolly Parton, e che Dio benedica tutti voi. Vi amerà sempre", ha concluso Seaver,

Dolly Parton lascia un'eredità che va ben oltre i suoi successi musicali, i premi Grammy, le colonne sonore indimenticabili e i decenni di carriera. Ha lasciato milioni di bambini con un libro tra le mani, infinite persone con una canzone nel cuore e la certezza che il vero lusso, alla fine, è la semplicità di un riposo meritato dopo una vita vissuta intensamente.