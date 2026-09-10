La legge di Lidia Poët sparisce da Rai1 a un passo dal finale: la decisione improvvisa dopo gli ascolti
La legge di Lidia Poët non andrà più in onda su Rai1: gli ultimi episodi con Matilda De Angelis cambiano rete dopo gli ascolti deludenti.
Brusco cambio di programma per La legge di Lidia Poët. La serie con Matilda De Angelis, arrivata per la prima volta in chiaro su Rai1 dopo il successo ottenuto su Netflix, non completerà la sua corsa sulla rete ammiraglia: gli ultimi due episodi della prima stagione sono stati spostati su Rai3, dove verranno trasmessi venerdì 11 settembre in prima serata. Una decisione arrivata dopo risultati d'ascolto evidentemente inferiori alle aspettative.
Dietro alla decisione ci sarebbero soprattutto gli ascolti. La serata dell'8 settembre, durante la quale Rai1 ha trasmesso il terzo e il quarto episodio, ha ottenuto una media di circa 1,5 milioni di spettatori e il 9,9% di share. Numeri che non sarebbero stati considerati sufficienti per gli obiettivi della rete ammiraglia. Non era andata molto diversamente al debutto. I primi due episodi, trasmessi il 1° settembre, erano stati seguiti mediamente da 1,549 milioni di spettatori, raggiungendo l'11,2% di share. La seconda serata ha quindi registrato anche un ulteriore calo della quota di pubblico, convincendo la Rai a modificare la programmazione prima del finale.
Una scelta particolarmente curiosa considerando il percorso della serie. La legge di Lidia Poët non nasce infatti come fiction Rai, ma come produzione realizzata per Netflix, dove la prima stagione è disponibile dal 2023 e dove nel frattempo la storia è andata molto più avanti. La serie è liberamente ispirata alla figura di Lidia Poët, ricordata come la prima donna italiana a ottenere l'iscrizione all'Ordine degli Avvocati. Matilda De Angelis interpreta una versione romanzata della protagonista, alle prese con indagini, discriminazioni e una società di fine Ottocento ancora profondamente ostile all'idea che una donna possa esercitare la professione forense. Nel cast figurano anche Eduardo Scarpetta, Pier Luigi Pasino, Sara Lazzaro, Sinéad Thornhill e Dario Aita.
Al momento, invece, le altre due stagioni non risultano ancora trasmesse in chiaro. E alla luce dello spostamento improvviso della prima da Rai1 a Rai3, resta da capire se e in quale forma la televisione pubblica deciderà eventualmente di proporle in futuro. Per adesso la certezza riguarda soltanto chi aspettava il finale della prima stagione: La legge di Lidia Poët (basato su una storia vera) non sparisce dalla programmazione, ma cambia casa proprio sul più bello. Gli ultimi due episodi andranno in onda venerdì 11 settembre su Rai3, mentre Rai1 ha deciso di voltare pagina dopo appena quattro puntate e ascolti che non hanno raggiunto gli obiettivi della rete.