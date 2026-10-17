"La mia pelle è stata duramente colpita": Joe Manganiello mostra i segni della malattia dopo sette anni

Pubblicazione: 17 ottobre alle 10:32

Un dimagrimento di 27 chili in appena due settimane, un delicato intervento chirurgico e sette anni di sofferenza. Joe Manganiello, celebre per i suoi ruoli in True Blood e Magic Mike, ha raccontato uno dei momenti più difficili della sua vita. L'attore 49enne ha condiviso alcune fotografie scattate durante il ricovero, mostrando le conseguenze di una grave malattia autoimmune che ha rischiato di ucciderlo. Un'esperienza dolorosa, segnata da operazioni e complicazioni, che oggi ripercorre anche nel suo libro autobiografico Bloodlines.

Il 15 ottobre l'attore ha pubblicato su Instagram alcune immagini che documentano i cambiamenti subiti dal suo corpo. Nella prima fotografia appare seduto accanto a un letto d'ospedale, visibilmente dimagrito. Manganiello ha spiegato che, dopo l'asportazione del colon,. Nell'immagine si intravede anche la sacca per stomia, un dispositivo utilizzato per raccogliere il materiale intestinale attraverso un'apertura chirurgica nell'addome.

I problemi di salute erano iniziati con dolori addominali così intensi da impedirgli di camminare. Successivamente erano comparsi febbre, mal di testa, stanchezza, eruzioni cutanee e sanguinamenti rettali. Come raccontato a People, il suo intestino era stato colpito da gravi ulcerazioni. Durante i sette anni di malattia ha affrontato numerose colonscopie, ricoveri e interventi chirurgici, senza che i medici riuscissero a formulare una diagnosi conclusiva.

Le altre fotografie mostrano le cicatrici lasciate dalle operazioni e le conseguenze sulla pelle. In uno scatto Manganiello documenta l'addome dopo l'intervento di ricanalizzazione intestinale, che ha permesso di rimuovere la stomia e ripristinare il collegamento tra le parti dell'apparato digerente rimaste. Un'altra immagine mostra invece il volto segnato da un'estesa eruzione cutanea. L'attore ha spiegato di aver sofferto di numerosi disturbi dermatologici, spesso presenti contemporaneamente, durante l'intero periodo della malattia.