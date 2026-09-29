La Mummia 4: Brendan Fraser torna in splendida forma sul set (a vent'anni dal terzo film)

Pubblicazione: 29 settembre alle 18:22

A distanza di quasi due decenni dall'ultimo capitolo della saga, Brendan Fraser è tornato ufficialmente a vestire i panni di Rick O'Connell. Le prime immagini dal set de La Mummia 4 lo immortalano mentre filma scene d'azione presso un'ex base militare nel Suffolk, in Inghilterra, e il tempo sembra non essere passato per l'iconico cacciatore di tesori che ha fatto sognare milioni di spettatori alla fine degli anni Novanta.

Brendan Fraser, 57, seen for first time on The Mummy sequel set as he pilots rocket car in long-awaited return at 18 YEARS https://t.co/TwD8otyVEn — Daily Mail (@DailyMail) September 29, 2026

Le fotografie pubblicate da Page Six mostrano Fraser,, alla guida di una spettacolare auto a razzo argentata e rossa, con tanto di casco e giacca di pelle nera. L'attore appare coperto di fuliggine ma sfoggia, confermando che Rick O'Connell non ha perso un grammo della sua verve avventurosa. Secondo le fonti presenti sul set, Fraser stava girando, probabilmente ambientate prima che il personaggio si ritrovi nuovamente invischiato in qualche pericolosa avventura soprannaturale.

Il ritorno di Fraser in questo ruolo assume un significato particolare alla luce del percorso personale e professionale dell'attore. Durante la produzione dei primi film de La Mummia, Fraser subì numerosi infortuni che hanno lasciato il segno: un disco spinale rotto e una costola incrinata sono solo alcuni dei traumi che lo hanno costretto a sottoporsi a diversi interventi chirurgici nel corso degli anni. Queste problematiche di salute hanno contribuito alla sua pausa dal cinema, un periodo buio che ha preceduto la straordinaria rinascita artistica degli ultimi anni.

La resurrezione della carriera di Fraser, culminata con la vittoria dell'Oscar come miglior attore per The Whale nel 2023, ha reso ancora più speciale il suo ritorno nella saga che lo ha consacrato come star d'azione. Lo scorso anno, interrogato sulle preoccupazioni legate all'età e agli sforzi fisici richiesti dal ruolo, l'attore ha risposto con ironia e pragmatismo: "Per questo esistono gli stuntmen". Una battuta che nasconde la consapevolezza di chi ha pagato un prezzo alto per le sue acrobazie.

La Mummia - Universal Pictures

Nonostante l'entusiasmo crescente e le immagini esclusive dal set,su La Mummia 4Persinodel filmufficialmente. Lo scorso novembre, in un'intervista con Associated Press, Fraser ha confessato di aver atteso vent'anni la telefonata che gli avrebbe riportato la notizia di un nuovo capitolo, aggiungendo: "È tempo di dare ai fan quello che vogliono".

Le riprese in corso nel Regno Unito confermano che la produzione sta procedendo spedita verso l'uscita programmata nelle sale per il 15 ottobre 2027. Un'attesa lunga ma che, a giudicare dall'entusiasmo generato dalle prime immagini, i fan sembrano più che disposti a sopportare. Vedere Fraser di nuovo in sella a un'auto a razzo, pronto a sfidare maledizioni millenarie e creature resuscitate, è un regalo che va oltre la semplice nostalgia. Oltre essere la conferma che alcune storie, come certe mummie, meritano davvero di tornare in vita.