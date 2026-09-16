La piccola star di A Knight of the Seven Kingdoms realizza il suo sogno agli Emmy: la foto con Zendaya è virale
Dexter Sol Ansell, giovane star di A Knight of the Seven Kingdoms, realizza il sogno di incontrare Zendaya e Tom Holland agli Emmy 2026. La foto e la storia dell'incontro.
Dexter Sol Ansell ha vissuto una serata indimenticabile agli Emmy 2026. Il giovane protagonista di A Knight of the Seven Kingdoms, appena undici anni, ha realizzato il sogno che aveva espresso pubblicamente fin dall'annuncio delle nomination: incontrare Zendaya. E la magia hollywoodiana ha fatto di più, regalandogli un incontro a sorpresa anche con Tom Holland. La foto che immortala il momento, condivisa dallo stesso Ansell sul suo profilo Instagram il 15 settembre, racconta tutto. Il piccolo attore, elegantissimo in un completo color crema tempestato di cristalli, posa accanto a Zendaya che si è chinata per mettersi alla sua altezza. Ma la sorpresa più grande si nasconde sullo sfondo: Tom Holland, che aveva evitato il red carpet preferendo entrare discretamente al Peacock Theater di Los Angeles per sedersi accanto alla moglie, appare sorridente alle spalle del bambino, con le mani lungo i fianchi e un'espressione complice.
Non era una speranza campata in aria, ma un desiderio radicato in una passione genuina. Come ha spiegato lui stesso in un'intervista video pubblicata mentre era in viaggio verso la cerimonia: "Sono davvero entusiasta di incontrare Zendaya perché, ovviamente, adoro Spider-Man e lei è una delle protagoniste principali di quei film". Una motivazione semplice, cristallina, che rivela l'autenticità di un bambino che è sì una star emergente, ma che conserva lo sguardo meravigliato di un fan. C'è però un dettaglio che rende questo incontro ancora più speciale, un filo invisibile che collegava già Ansell a Tom Holland prima di quella sera. Durante le riprese della seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms, il giovane attore ha indossato l'imbracatura utilizzata in precedenza proprio da Holland per le scene acrobatiche. "È stata una cosa davvero figa", ha raccontato con l'entusiasmo di chi ha vissuto un momento di connessione professionale inaspettato.
Quella sera al Peacock Theater, Ansell non ha vissuto solo l'emozione dell'incontro con i suoi idoli. Ha anche partecipato a una delle cerimonie più prestigiose del panorama televisivo, ospitata da Mariska Hargitay, in un evento che ha visto sfilare sul red carpet alcune delle più grandi stelle del momento. Da Nicole Kidman in Chanel a Julia Garner in Loewe, da Colman Domingo in Valentino personalizzato a Michelle Pfeiffer in Saint Laurent, la serata ha celebrato il meglio della televisione contemporanea con uno sfarzo che Ansell ha potuto vivere dall'interno. Parlando con Keltie Knight durante Live From E!: 2026 Emmys, il giovane attore ha riflettuto su cosa significhi ricevere questo tipo di riconoscimento a pochi giorni dal suo dodicesimo compleanno. "È una sensazione fantastica", ha dichiarato. "È il miglior regalo di compleanno che chiunque potrebbe mai farmi".