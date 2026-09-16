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La piccola star di A Knight of the Seven Kingdoms realizza il suo sogno agli Emmy: la foto con Zendaya è virale

Dexter Sol Ansell, giovane star di A Knight of the Seven Kingdoms, realizza il sogno di incontrare Zendaya e Tom Holland agli Emmy 2026. La foto e la storia dell'incontro.

di Alba Rossi
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Dexter Sol Ansell ha vissuto una serata indimenticabile agli Emmy 2026. Il giovane protagonista di A Knight of the Seven Kingdoms, appena undici anni, ha realizzato il sogno che aveva espresso pubblicamente fin dall'annuncio delle nomination: incontrare Zendaya. E la magia hollywoodiana ha fatto di più, regalandogli un incontro a sorpresa anche con Tom Holland. La foto che immortala il momento, condivisa dallo stesso Ansell sul suo profilo Instagram il 15 settembre, racconta tutto. Il piccolo attore, elegantissimo in un completo color crema tempestato di cristalli, posa accanto a Zendaya che si è chinata per mettersi alla sua altezza. Ma la sorpresa più grande si nasconde sullo sfondo: Tom Holland, che aveva evitato il red carpet preferendo entrare discretamente al Peacock Theater di Los Angeles per sedersi accanto alla moglie, appare sorridente alle spalle del bambino, con le mani lungo i fianchi e un'espressione complice.

Il giovane attore britannico ha accompagnato l'immagine con una didascalia minimalista ma eloquente: "This", seguita da emoji che puntano e da un ragno, chiaro riferimento al ruolo di Holland come Spider-Man. Un post che distilla tutta l'emozione di chi ha vissuto un momento che supera ogni aspettativa. La storia di questo incontro affonda le radici nelle settimane precedenti alla cerimonia. Quando A Knight of the Seven Kingdoms ha ricevuto nove nomination agli Emmy, tra cui quella per la performance straordinaria degli stunt che poi ha portato a casa l'unico premio della serata, la reazione di Ansell è stata condivisa sui social media di HBO e HBO Max. Nel video, dopo aver urlato di gioia per il riconoscimento, il bambino ha esclamato senza esitazione: "Incontrerò Zendaya!".

Non era una speranza campata in aria, ma un desiderio radicato in una passione genuina. Come ha spiegato lui stesso in un'intervista video pubblicata mentre era in viaggio verso la cerimonia: "Sono davvero entusiasta di incontrare Zendaya perché, ovviamente, adoro Spider-Man e lei è una delle protagoniste principali di quei film". Una motivazione semplice, cristallina, che rivela l'autenticità di un bambino che è sì una star emergente, ma che conserva lo sguardo meravigliato di un fan. C'è però un dettaglio che rende questo incontro ancora più speciale, un filo invisibile che collegava già Ansell a Tom Holland prima di quella sera. Durante le riprese della seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms, il giovane attore ha indossato l'imbracatura utilizzata in precedenza proprio da Holland per le scene acrobatiche. "È stata una cosa davvero figa", ha raccontato con l'entusiasmo di chi ha vissuto un momento di connessione professionale inaspettato.

Quella sera al Peacock Theater, Ansell non ha vissuto solo l'emozione dell'incontro con i suoi idoli. Ha anche partecipato a una delle cerimonie più prestigiose del panorama televisivo, ospitata da Mariska Hargitay, in un evento che ha visto sfilare sul red carpet alcune delle più grandi stelle del momento. Da Nicole Kidman in Chanel a Julia Garner in Loewe, da Colman Domingo in Valentino personalizzato a Michelle Pfeiffer in Saint Laurent, la serata ha celebrato il meglio della televisione contemporanea con uno sfarzo che Ansell ha potuto vivere dall'interno. Parlando con Keltie Knight durante Live From E!: 2026 Emmys, il giovane attore ha riflettuto su cosa significhi ricevere questo tipo di riconoscimento a pochi giorni dal suo dodicesimo compleanno. "È una sensazione fantastica", ha dichiarato. "È il miglior regalo di compleanno che chiunque potrebbe mai farmi".

Per Ansell, quella sera agli Emmy è stata molto più di una cerimonia di premiazione. È stata la conferma che i sogni, quando vengono inseguiti con passione e dedizione, possono davvero realizzarsi. E che a volte, la realtà supera persino le aspettative più ottimistiche. Da una nomination che lo ha fatto urlare di gioia a una foto con i suoi idoli che ha fatto il giro del web, il giovane attore ha vissuto un'esperienza che porterà con sé per tutta la vita, ben oltre la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Mentre la seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms si prepara a debuttare (con la previsione che la serie potrebbe durare molto più del previsto), con Ansell che continuerà a interpretare il suo ruolo utilizzando magari altre imbracature di grandi star, una cosa è certa: questo ragazzino britannico di undici anni ha già conquistato un posto speciale nel cuore del pubblico, non solo per il suo talento, ma per la sua capacità di rimanere genuinamente se stesso anche sotto i riflettori più abbaglianti di Hollywood.

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