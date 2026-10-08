La polizia interrompe Chiambretti e Mughini in diretta: “Siamo autorizzati”, poi la frecciata a Mediaset

Pubblicazione: 08 ottobre alle 11:52

Stava parlando con Giampiero Mughini quando Piero Chiambretti ha notato qualcosa che stava accadendo dietro le quinte. La presenza della polizia ha attirato immediatamente la sua attenzione e la conversazione si è fermata per qualche istante. Invece di proseguire come se nulla fosse, il conduttore ha scelto di coinvolgere anche il pubblico nella situazione. Le telecamere hanno così continuato a riprendere mentre sulla banchina veniva effettuato un controllo alla troupe.

, con Chiambretti che ha cercato di capire il motivo dell'intervento. Dopo aver visto gli agenti, il conduttore ha ironizzato sulla possibilità di essere arrestato e ha ribadito che la produzione disponeva delle autorizzazioni necessarie. Mughini è rimasto al suo fianco mentre l'intervista veniva momentaneamente sospesa e Chiambretti ha spiegato direttamente al pubblico che occorreva aspettare prima di poter riprendere la conversazione.

A quel punto il presentatore si è rivolto direttamente alle persone presenti sulla riva, identificando la trasmissione e spiegando che era in corso la messa in onda su Rai3. La domanda era semplice, capire se fosse possibile tornare a parlare con Mughini e continuare le riprese. L'attesa, però, è diventata a sua volta materiale televisivo. Chiambretti ha infatti continuato a commentare quello che stava accadendo senza rinunciare alle sue battute.

Il passaggio più curioso è arrivato proprio durante questo scambio. Guardando verso gli agenti, Chiambretti ha scherzato dicendo: “Secondo me sono di Mediaset”, trasformando il controllo in una gag sulla concorrenza televisiva. Subito dopo ha coinvolto anche la regia, suggerendo ironicamente di trasmettere un telefilm mentre la situazione veniva sistemata. Il risultato è stato un momento completamente diverso dall'intervista iniziale, nato direttamente da ciò che stava succedendo intorno alla barca.

non sarebbe stato legato all'intervista a Mughini, ma alle. Gli agenti avrebbero voluto verificare i permessi relativi al drone utilizzato dalla produzione per ottenere le immagini dall'alto dell'imbarcazione e del Tevere.

L'episodio si è risolto senza trasformarsi in qualcosa di più serio, ma ha regalato alla puntata un momento difficile da prevedere. La particolarità delle riprese all'esterno, con la barca che attraversa il Tevere, permette infatti che ciò che accade sulle sponde entri direttamente nella trasmissione. Chiambretti ha sfruttato proprio questa caratteristica, mantenendo le telecamere accese e facendo dell'intervento della polizia una parentesi del programma invece di nasconderla al pubblico.