La rivoluzione messicana diventa una storia d'amore: perché questa serie sta facendo impazzire Netflix

Pubblicazione: 10 settembre alle 18:00

Il 2 settembre 2026 Netflix ha rilasciato in un colpo solo tutti e sette gli episodi di Lovesick, un dramma romantico messicano ambientato durante la Rivoluzione messicana. La serie è diventata disponibile simultaneamente negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Australia, seguendo la strategia ormai consolidata della piattaforma di offrire stagioni complete per il binge-watching. In poche settimane, Lovesick si è trasformata in uno dei titoli internazionali più discussi del mese, attirando l'attenzione di un pubblico affamato di storie d'epoca che mescolano romance e contesto storico. La premessa è ambiziosa: seguiamo Emilia Sauri mentre cresce e matura proprio mentre il Messico entra in un periodo di ribellione e trasformazione radicale. Emilia si trova divisa tra due uomini che rappresentano due visioni del mondo completamente opposte. Da una parte c'è Daniel Cuenca, l'avventuriero e rivoluzionario che incarna la lotta politica e i sogni di cambiamento che hanno plasmato la sua giovinezza.

Dall'altra, il dottor Antonio Zavalza dedica la sua vita a curare le persone colpite dalla violenza circostante, rappresentando un percorso di guarigione e pace in mezzo al caos., quella politica del Messico e quella personale di Emilia, posizionando la serie come un racconto di formazione sullo sfondo di uno sconvolgimento politico epocale piuttosto che come un semplice triangolo amoroso. È proprio questo intreccio tra dimensione intima e collettiva che ha portato diversi critici a paragonare Lovesick ad altri grandi drammi storici romantici che hanno costruito basi di fan fedeli nel corso degli anni.. I siti di tracking attualmente mostrano la serie con una stagione e sette episodi totali, senza installamenti aggiuntivi elencati.

Questa situazione è del tutto standard per un drama Netflix nei suoi primi giorni di vita: gli streamer tipicamente aspettano di valutare le performance di un titolo prima di dare luce verde a ulteriori episodi. Il modo in cui Netflix ha rilasciato la stagione suggerisce anche una storia completa e autosufficiente, piuttosto che un cliffhanger costruito per un sequel immediato. L'adattamento è stato sviluppato da Catalina Aguilar Mastretta, figlia della scrittrice originale Ángeles Mastretta, che ha scelto di occuparsi personalmente del progetto invece di concederlo in licenza. Questa decisione rappresenta l'espressione più chiara del controllo creativo sul materiale originale. Scelte di questo tipo spesso segnalano uno studio che tratta un progetto come televisione letteraria di prestigio prima che come franchise da sfruttare commercialmente. Lovesick è l'adattamento del romanzo Mal de Amores di Ángeles Mastretta, un libro che ha fatto parte della cultura letteraria messicana per tre decenni prima di approdare sullo schermo.

Mastretta ha vinto il prestigioso premio Rómulo Gallegos per il romanzo nel 1996, uno dei più alti riconoscimenti nelle lettere in lingua spagnola, e la storia è rimasta nelle liste di lettura universitarie per anni senza che si materializzasse un adattamento televisivo o cinematografico. Questo vuoto rende la premiere di quest'anno un momento significativo per i lettori che seguono il libro dalla sua pubblicazione. Netflix ha confermato che la produzione si era conclusa prima della premiere come parte di una più ampia offerta di serie originali messicane. La piattaforma ha descritto la produzione come l'adattamento tanto atteso del romanzo di Mastretta, diretto da sua figlia. La serie mantiene il titolo spagnolo Mal de Amores a livello internazionale accanto alla versione inglese.

. Si tratta di una scelta coerente con l'ambizione di raccontare una storia matura e senza filtri, dove la violenza della rivoluzione e la passione dei protagonisti vengono rappresentate senza edulcorazioni. Lovesick arriva come parte di una spinta molto più ampia di Netflix verso la produzione messicana originale.. Questa scala di investimento suggerisce che la piattaforma vede questo tipo di adattamento letterario come una strategia a lungo termine piuttosto che come un rilascio isolato.