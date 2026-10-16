La Ruota della Fortuna, chi è Giulia? La campionessa ha già vinto oltre 160.000 euro e ora sogna in grande

Pubblicazione: 16 ottobre alle 08:45

A La Ruota della Fortuna c'è una nuova campionessa che sta facendo parlare di sé, e non soltanto per la sua abilità nel risolvere i tabelloni. Si chiama Giulia, è una dottoressa originaria di Lecce e in pochi giorni è riuscita a costruire un bottino davvero importante, arrivando a conquistare 161.200 euro nel programma condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Una cifra che continua a crescere puntata dopo puntata e che potrebbe permetterle di realizzare un desiderio al quale tiene particolarmente: comprare finalmente una casa tutta sua. Ma dietro la sua serie di vittorie c'è anche una storia fatta di preparazione, determinazione e qualche scelta fortunata che ha contribuito a rendere il suo percorso ancora più sorprendente.

L'avventura televisiva di, quando è riuscita a battere Samuele, fino a quel momento campione in carica, conquistando il diritto di tornare nella puntata successiva. Da allora la concorrente salentina ha continuato a difendere il proprio titolo, dimostrando una notevole rapidità nell'individuare le soluzioni e riuscendo a mettere in difficoltà gli sfidanti che. Nella vita di tutti i giorni, però,svolge una professione molto diversa da quella che l'ha resa protagonista del piccolo schermo.

È infatti un medico e sta completando un master in nutrizione, un percorso di formazione che potrebbe aprirle nuove opportunità lavorative. La partecipazione al quiz rappresenta quindi un'esperienza particolare, capace di affiancarsi ai suoi progetti professionali e, soprattutto, di offrirle la possibilità di cambiare concretamente qualcosa nella propria vita. Il percorso della campionessa ha cominciato a prendere una piega particolarmente interessante nei giorni successivi al debutto. L'11 ottobre Giulia aveva già accumulato 29.100 euro, una somma importante che, tuttavia, rappresentava soltanto l'inizio di una serie di risultati ancora più significativi.

La Ruota della Fortuna, fonte: Mediaset

La vera accelerazione è arrivata il 12 ottobre, quando la concorrente ha conquistato 16.000 euro durante le manche ordinarie, aggiungendone altri 10.000 nella fase conclusiva. Grazie a questa prestazione, il suo montepremi complessivo è salito a 94.300 euro, avvicinandosi rapidamente alla soglia dei 100.000 euro. Il giorno successivo, il 13 ottobre, Giulia è riuscita a fare ancora meglio. Dopo aver chiuso la partita con 16.600 euro, ha affrontato la Ruota delle Meraviglie, il gioco finale nel quale i concorrenti possono incrementare ulteriormente le proprie vincite. La campionessa ha risolto tutti e tre i tabelloni dedicati al calcio, ottenendo così tre buste verdi tra cui scegliere.

A quel punto è entrata in gioco anche la madre, presente in studio, che le ha suggerito di. La prima scelta, però, non si è rivelata particolarmente fortunata:. Giulia ha quindi deciso di cambiare, scegliendo la busta numero 1 e trovando 20.000 euro. Un risultato che ha portato il suo bottino complessivo a 130.900 euro. Ma la serie positiva non si è interrotta e nella puntata di, la dottoressa leccese è tornata a confrontarsi con due nuovi sfidanti, Cristina, veterinaria di Cellatica,, e Mattia, maestro di sci di Gressan, in Valle d'Aosta. Ancora una volta, Giulia ha dimostrato di essere particolarmente preparata, risolvendo diversi tabelloni e prendendo progressivamente il controllo della partita.

La concorrente ha indovinato, tra le altre, le soluzioni dedicate alla cucina triestina, all'astrologia e al mondo degli animali, riuscendo ad accumulare un vantaggio considerevole. Nell'Ultimo Round ha trovato nuovamente la risposta corretta, chiudendo la partita con 30.200 euro e confermandosi campionessa. La serata, però, riservava ancora un'ultima occasione ed alla Ruota delle Meraviglie, questa volta dedicata al tema delle mani, Giulia è riuscita a risolvere due dei tre tabelloni, ottenendo altrettante buste verdi. Seguendo inizialmente il consiglio della madre, ha scelto la numero 3, che conteneva 1.000 euro, ma ha poi deciso di cambiarla con la numero 1. All'interno, però, c'erano soltanto 100 euro.

La Ruota della Fortuna, fonte: Mediaset

Una conclusione meno fortunata rispetto alla serata precedente, che non ha comunque compromesso l'ottimo risultato raggiunto. Con i 30.200 euro conquistati durante la partita, il bottino complessivo di Giulia è arrivato a 161.200 euro, confermandola tra le concorrenti più interessanti di questa fase del programma. A rendere la sua storia ancora più particolare è il modo in cui la campionessa vorrebbe utilizzare il denaro conquistato. Durante una delle puntate, infatti, Giulia ha raccontato a Gerry Scotti di avere un desiderio molto concreto: acquistare una casa tutta sua. Un progetto al quale stava già pensando, valutando anche la possibilità di ricorrere a un mutuo, ma che adesso potrebbe diventare decisamente più semplice da realizzare.

Non si tratta, tuttavia, del suo unico obiettivo, visto che lun master in nutrizione e non esclude di destinare una parte delle vincite anche. Per lei, quindi, il successo televisivo potrebbe trasformarsi in un'opportunità importante non soltanto dal punto di vista economico, ma anche per costruire il proprio futuro. Resta poi una domanda che comincia inevitabilmente a circolare tra gli appassionati del programma:? La cifra conquistata è già notevole, ma il primato assoluto della trasmissione rimane ancora lontano. A, infatti,, studentessa originaria di Vasto, ha raggiunto un montepremi complessivo di 457.000 euro, stabilendo il record del programma.

Prima di lei si era distinta anche Giulia Smargiassi, insegnante e imprenditrice di Urbino, che aveva superato i 430.000 euro. Per la campionessa salentina la strada verso quelle cifre è ancora lunga, ma il suo percorso ha già assunto contorni particolarmente interessanti. In pochi giorni Giulia è passata dall'essere una nuova concorrente a una delle protagoniste de La Ruota della Fortuna, accumulando una somma che potrebbe aiutarla a realizzare progetti importanti. E mentre il pubblico continua a seguirne le imprese, una cosa è certa: la dottoressa di Lecce ha già trovato il modo di trasformare la sua abilità con le parole in qualcosa che potrebbe cambiarle la vita.