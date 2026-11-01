La Ruota della Fortuna, la cantante Nicla si ferma per quattro mesi: "Non riuscivo più a capire cosa avessi"

Pubblicazione: 01 novembre alle 09:33

La voce è il suo strumento di lavoro, ma da tempo qualcosa le impediva di utilizzarla al meglio. Nicla Ozenda, cantante dei Fortuna Six, il gruppo che accompagna Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna, si prepara ad affrontare un intervento per rimuovere una cisti alle corde vocali. La diagnosi è arrivata a settembre, dopo mesi di difficoltà e tentativi di recuperare la piena funzionalità vocale senza interrompere il lavoro. La cantante, 24 anni, dovrà ora allontanarsi temporaneamente dal programma per concentrarsi sulle cure. Per il ritorno in televisione serviranno dai tre ai quattro mesi, ma lei guarda già al futuro con determinazione.

L'addio temporaneo al programma è stato annunciato durante la puntata del 19 ottobre, in un momento particolarmente emozionante anche per Gerry Scotti, che non è riuscito a trattenere le lacrime. La cantante ha raccontato di aver vissuto con grande intensità quella comunicazione, registrata alcuni giorni prima della messa in onda e poi rivista insieme alla famiglia. Ha speso parole affettuose anche per il conduttore, descrivendolo come una persona autentica e disponibile pure lontano dalle telecamere. In un anno e mezzo di collaborazione,, riconoscendo la difficoltà di affrontare un'esperienza televisiva così importante

Le difficoltà vocali, in realtà, andavano avanti da circa un anno. Inizialmente Ozenda pensava che sarebbe riuscita a recuperare gradualmente, anche continuando a lavorare. Alternava giornate positive ad altre in cui la voce sembrava peggiorare, senza riuscire a comprendere perché il miglioramento non fosse costante. Soltanto a settembre è arrivata la diagnosi della cisti, una condizione diversa da quella che immaginava di dover affrontare. La scoperta ha permesso di individuare il problema e programmare un intervento, dopo il quale sarà necessario attendere prima di riprendere l'attività canora.

Le cisti delle corde vocali possono manifestarsi con raucedine, alterazioni del timbro, difficoltà a raggiungere le note più alte e affaticamento durante il canto o anche dopo aver parlato a lungo. La fase successiva all'operazione richiede particolare attenzione, dopo l'asportazione può essere necessario osservare alcuni giorni di assoluto riposo vocale, per poi riprendere gradualmente a utilizzare la voce e seguire un percorso di riabilitazione con un logopedista. Per chi canta professionalmente, il recupero completo può richiedere diversi mesi e deve essere seguito da specialisti della voce.

Nel frattempo,ha dovuto fare i conti anche con le critiche ricevute sui social per le sue prestazioni vocali. Dopo aver raccontato pubblicamente quello che stava attraversando,. Ozenda ha ringraziato chi le ha dimostrato affetto, spiegando di aver preferito mantenere una certa riservatezza durante il percorso.

Non è stato semplice leggere determinati commenti, ma ha scelto di non lasciarsi condizionare da chi non conosce la sua storia. La pausa sarà anche un'occasione per prepararsi ai prossimi obiettivi, quando tornerà a cantare, vorrebbe interpretare Cambiare di Alex Baroni, un brano particolarmente impegnativo che considera ideale per mostrare subito le proprie capacità. A 24 anni, non esclude neppure progetti musicali personali e sogna un giorno di esibirsi sul palco del Festival di Sanremo, la città in cui è nata. Per ora, però, la priorità è recuperare la voce e tornare a fare ciò che ama.