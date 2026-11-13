La Ruota della Fortuna si ferma in estate, Gerry Scotti cambia programma: Mediaset prepara una sorpresa

Pubblicazione: 13 novembre alle 11:08

Il palinsesto estivo di Canale 5 potrebbe andare incontro a una piccola rivoluzione. Dopo quasi due anni di messa in onda, La Ruota della Fortuna potrebbe fermarsi durante i mesi più caldi, lasciando spazio a un altro storico quiz della televisione italiana. Non si tratterebbe di una bocciatura, ma di una scelta strategica di Mediaset per preservare il successo del programma ed evitare di esporlo troppo a lungo al rischio di saturazione.

. Anche un format vincente, però, ha bisogno di una pausa. Per questo motivo,, uno dei quiz più amati della storia di Canale 5. A condurlo potrebbe essere proprio Gerry Scotti, che continuerebbe così a presidiare la fascia oraria anche durante l'estate, ma con un programma diverso.

Il possibile ritorno di Passaparola rappresenterebbe anche un cambiamento rispetto ai progetti iniziali. Il quiz era stato preso in considerazione per il preserale, con Max Giusti alla guida. Il conduttore aveva registrato alcune puntate zero per testare il format e verificare la risposta del pubblico, ma i risultati non avrebbero convinto pienamente i vertici Mediaset. A pesare sulla situazione ci sarebbe anche l'andamento di Caduta Libera, che fatica a imporsi stabilmente nella competizione con L'Eredità di Marco Liorni su Rai 1.

L'idea di affidare nuovamente Passaparola a Gerry Scotti punterebbe su un volto familiare e su un meccanismo di gioco già conosciuto dagli spettatori. Il conduttore sarebbe favorevole al progetto, anche se non ci sarebbe ancora un accordo definitivo. In passato era circolato anche il nome di Amadeus come possibile padrone di casa, ma al momento non sono arrivate conferme su questa ipotesi.

Anche la Rai dovrà affrontare il problema della programmazione estiva nell'access prime time.La scorsa stagione era stata proposta una versione estiva de L'Eredità, che non aveva però ottenuto gli stessi risultati del format tradizionale. Tra le possibilità ci sarebbe un nuovo tentativo con L'Eredità Summer, magari con qualche modifica per renderla più competitiva.

La prossima estate potrebbe mettere a confronto due strategie diverse: Mediaset, intenzionata a puntare sulla nostalgia con il possibile ritorno di Passaparola, e Rai, chiamata a trovare un'alternativa all'assenza di Affari Tuoi. Per Canale 5, la pausa de La Ruota della Fortuna potrebbe essere un modo per proteggere un format di successo e rilanciarlo dopo l'estate. Resta da capire se il progetto diventerà realtà e se Gerry Scotti tornerà davvero alla guida del celebre quiz.