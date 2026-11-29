Pubblicazione: 29 novembre alle 10:48

La terza partecipazione di Stefania a La Ruota della Fortuna si conclude con un altro importante successo. L'insegnante di Matera ha conquistato 15mila euro nella Ruota delle Meraviglie, portando le vincite complessive a 52.700 euro. Nella puntata di sabato 28 novembre 2026, Gerry Scotti ha accompagnato una sfida combattuta fino alle battute finali, nella quale la campionessa ha saputo gestire anche il momento più delicato, la scelta tra un premio sicuro e la possibilità di tentare la fortuna.

. Dopo aver completato correttamente due tabelloni su tre, Stefania si è affidata al consiglio della figlia e ha aperto la prima busta.. Le altre buste hanno confermato la bontà della sua decisione, una nascondeva appena 100 euro, mentre quella collegata alla definizione rimasta irrisolta conteneva 5mila euro. La concorrente ha aggiunto un'altra cifra importante al bottino costruito nelle precedenti serate, oltre al premio Braccialini già conquistato al suo debutto.

Il percorso verso la vittoria non è stato privo di ostacoli. A giocarsi il titolo con Stefania sono stati Alessia, che lavora nella produzione di orologi a Muggiò, e Orlando, studente di Fisioterapia di Spoleto. La campionessa ha mostrato subito una buona intesa con i tabelloni, risolvendo quello sulle chips di cavolo nero e quello musicale dedicato al Minuetto. Alessia ha attirato l'attenzione durante il Round Jackpot, sul tema del cielo notturno è riuscita a individuare la soluzione e a centrare il premio potenziale da 27.600 euro. Nonostante il colpo, ha terminato la gara alle spalle di Stefania, che ha totalizzato 9.700 euro. Orlando ha chiuso con 5.500 euro, recuperando punti nella manche dedicata ai Puffi.

La puntata ha trovato spazio anche per momenti più leggeri, come quello della Locanda di Samira. La showgirl ha presentato una ricetta per preparare le chips di cavolo nero, soffermandosi sulla lavorazione delle foglie con l'olio prima della cottura. Gerry Scotti ha trasformato la spiegazione in un'occasione per scherzare, pronunciando la battuta "Vabbè, sono cavoli miei". Nel corso della trasmissione è intervenuto anche il batterista Diego Fornaciari, che ha ricordato il Natale in cui, a soli otto anni, ricevette il suo primo strumento musicale.

. Il risultato di Alessia al Jackpot e la rimonta di Orlando hanno animato la partita, senza riuscire a interrompere il percorso della campionessa., trasformando una buona prestazione in un ulteriore successo.

Con 52.700 euro accumulati in tre partecipazioni, la concorrente di Matera si prepara ora a tornare in studio per difendere nuovamente il titolo. La prossima puntata dirà se riuscirà a conquistare anche la quarta vittoria consecutiva e ad arricchire ancora il suo montepremi.