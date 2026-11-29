La Ruota della Fortuna, Stefania conquista 52.700 euro: il bottino cresce ancora dopo la terza vittoria
Stefania conquista la terza vittoria consecutiva a La Ruota della Fortuna e raggiunge 52.700 euro: decisiva la scelta della busta alla finale.
La terza partecipazione di Stefania a La Ruota della Fortuna si conclude con un altro importante successo. L'insegnante di Matera ha conquistato 15mila euro nella Ruota delle Meraviglie, portando le vincite complessive a 52.700 euro. Nella puntata di sabato 28 novembre 2026, Gerry Scotti ha accompagnato una sfida combattuta fino alle battute finali, nella quale la campionessa ha saputo gestire anche il momento più delicato, la scelta tra un premio sicuro e la possibilità di tentare la fortuna.
Il percorso verso la vittoria non è stato privo di ostacoli. A giocarsi il titolo con Stefania sono stati Alessia, che lavora nella produzione di orologi a Muggiò, e Orlando, studente di Fisioterapia di Spoleto. La campionessa ha mostrato subito una buona intesa con i tabelloni, risolvendo quello sulle chips di cavolo nero e quello musicale dedicato al Minuetto. Alessia ha attirato l'attenzione durante il Round Jackpot, sul tema del cielo notturno è riuscita a individuare la soluzione e a centrare il premio potenziale da 27.600 euro. Nonostante il colpo, ha terminato la gara alle spalle di Stefania, che ha totalizzato 9.700 euro. Orlando ha chiuso con 5.500 euro, recuperando punti nella manche dedicata ai Puffi.
La puntata ha trovato spazio anche per momenti più leggeri, come quello della Locanda di Samira. La showgirl ha presentato una ricetta per preparare le chips di cavolo nero, soffermandosi sulla lavorazione delle foglie con l'olio prima della cottura. Gerry Scotti ha trasformato la spiegazione in un'occasione per scherzare, pronunciando la battuta "Vabbè, sono cavoli miei". Nel corso della trasmissione è intervenuto anche il batterista Diego Fornaciari, che ha ricordato il Natale in cui, a soli otto anni, ricevette il suo primo strumento musicale.
Con 52.700 euro accumulati in tre partecipazioni, la concorrente di Matera si prepara ora a tornare in studio per difendere nuovamente il titolo. La prossima puntata dirà se riuscirà a conquistare anche la quarta vittoria consecutiva e ad arricchire ancora il suo montepremi.