Qualche ora fa abbiamo riportato la notizia del “particolare” leak arrivato dal set inglese di Mission: Impossibile 7, il nuovo film della popolarissima saga action interpretata da Tom Cruise. Nel materiale trapelato in rete, Tom Cruise riprende, in maniera molto forte, due componenti della troupe didopo averli “colti sul fatto” in materia di sgarri ai regolamenti di distanziamento sociale anti-contagio.

Nel file audio, Tom Cruise sottolinea l’importanza del “dover portare a casa il risultato” perché l’industria cinematografica è in crisi a causa della pandemia e un sacco di persone stanno perdendo il lavoro e non sono più in grado di provvedere al sostentamento delle proprie famiglie, quindi è importante che tutti facciano la loro parte per impedire degli ulteriori blocchi nella produzione di un film come Mission: Impossibile 7 che viene visto come un modello in questa delicata fase storia (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Internet ha reagito alla cosa nella sua maniera abituale: con i meme. A seguire, potete vedere una selezione dei migliori che abbiamo trovato online e che ci sono stati segnalati dai lettori:

Tom Cruise really is Les Grossman’s character from Tropic Thunder pic.twitter.com/PVBx38A6ps — Jeff Schwartz (@JiffSchwazz) December 16, 2020

I…. am actually agreeing with Tom cruise pic.twitter.com/vEd5Ewtyo0 — Michael Garcia (@MichaelGar93) December 16, 2020

Tom Cruise seeing you break COVID protocol. pic.twitter.com/mFW887CTKw — Adam Scherer (@TurtletaubQ) December 15, 2020

Tom Cruise screaming because he's scared crew members will lose their homes or not be able to pay for college is INCREDIBLE. pic.twitter.com/xASJbnUl1U — Brian Duffield (@BrianDuffield) December 15, 2020

me, on the mission: impossible set, waiting for tom cruise to stop yelling at me pic.twitter.com/qbxAMLNg1U — angie 🎄 (@cavillanelle) December 16, 2020

Tom Cruise after you break Covid protocol. pic.twitter.com/h3OxZtvVRS — The Immortal Rob (@Rob_readscomics) December 16, 2020

Tom Cruise goes off on sound guy pic.twitter.com/SgOCeXrDWQ — Brent Terhune (@BrentTerhune) December 16, 2020

A Few Good Men Who Wear Masks – Starring Tom Cruise pic.twitter.com/oAqsj5IKat — Jared Pushner 🇺🇸 (@JaredPushner) December 16, 2020

Christopher McQuarrie figurerà come regista e sceneggiatore degli ultimi due film della saga (il terzo e il quarto da lui scritti e diretti). Continua poi la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-produzione e della distribuzione.

Il settimo episodio arriverà nelle sale americane il 19 novembre del 2021, mentre l’ottavo arriverà il 4 novembre del 2022. Nel cast, oltre a Tom Cruise, troveremo Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Vanessa Kirby, Angela Bassett e Shea Whigham. Esai Morales sarà l’antagonista.

Vi ricordiamo che, il prossimo anno, ritroveremo in azione Tom Cruise non solo nel settimo Mission: Impossibile, ma anche nel sequel di Top: Gun dove tornerà nei panni di Maverick. Joseph Kosinski, già regista di Oblivion, si è occupato della regia mentre la pellicola è stata scritta da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer.

Quanto attendete Mission: Impossible 7? Potete dircelo, come al solito, nello spazio dei commenti qua sotto all’articolo!