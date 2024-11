La stanza accanto, Tilda Swinton: "Credo che sia il mio ultimo film"

Pubblicazione: 14 novembre alle 18:00

Tilda Swinton potrebbe essere "finalmente" pronta a dire addio alla recitazione. L'attrice ha ribadito per anni di non aver mai avuto il desiderio di avere una carriera particolarmente lunga, così in un'intervista recente in compagnia della sua co-protagonista in La stanza accanto, Julianne Moore, ha svelato che il film di Pedro Almodóvar potrebbe porre fine alla sua attività.

"Ho sempre pensato che ogni film sarebbe stato il mio ultimo" ha raccontato. "Non volevo portarmi sfortuna perché mi sono divertita così tanto, dall'inizio alla fine. Ho sempre pensato: 'Beh, questo è un buon film con cui concludere. Fermiamoci finché siamo in vantaggio'. E lo sento anche oggi. Credo che La stanza accanto sia l'ultimo film che faccio. Vediamo se sarò smentita".

Fonte / THR

di Pedro Almodóvar sarà nei cinema italiani il 5 dicembre.