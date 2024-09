La stanza accanto, Julianne Moore e Tilda Swinton faranno entrambe campagna per l'Oscar

Pubblicazione: 17 settembre alle 16:45

La stanza accanto (The room next door) di Pedro Almodóvar ha catturato il pubblico dell'ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia, vincendo il Leone d'Oro come miglior film.

Naturalmente ora la pellicola punta a fare incetta dei maggiori premi cinematografici e Julianne Moore e Tilda Swinton sono entrambe intenzionate a proporsi come candidate per la categoria miglior attrice agli Academy Awards. Allo stesso tempo sembra che la loro co-star, John Turturro, si proporrà nella categoria miglior attore non protagonista.

Fonte / Variety

Sia Moore che Swinton hanno già vinto un premio Oscar nella categoria miglior attrice: la prima per Still Alice, la seconda per Michael Clayton. E quest'anno la lista delle candidate (benché ancora non vi sia nulla di ufficiale) sembra essere decisamente competitiva. Tra i nomi più chiacchierati troviamo Angelina Jolie (Maria), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Marianne Jean-Baptiste (Hard Truths), Nicole Kidman (Babygirl), Mikey Madison (Anora) e Demi Moore (The Substance).