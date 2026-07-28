La star di Obsession è in trattative per unirsi al cast di La Mummia 4

Pubblicazione: 28 luglio alle 09:21

Il franchise cult della Universal sta per riaprire le sue tombe millenarie e il cast di questo attesissimo quarto capitolo continua a prendere forma. Secondo indiscrezioni ormai confermate dai principali media statunitensi, Michael Johnston è attualmente in fase di trattativa avanzata per unirsi al cast di La Mummia 4 (The Mummy 4).

Da icona horror a Hollywood: il momento d'oro di Michael Johnston

Dopo il recente trionfo nel thriller-horror indipendente, Johnston sarebbe pronto al grande salto nel cinema ad alto budget di Hollywood, al fianco delle leggende del franchise: i premi Oscar Brendan Fraser e Rachel Weisz.

Fino a poco tempo fa noto principalmente per il suo ruolo nella serie cult di MTV Teen Wolf, Johnston ha vissuto un’incredibile svolta di carriera grazie alla sua interpretazione in Obsession. Nel film targato Focus Features, l'attore interpreta Bear, un personaggio fragile e introverso la cui vita viene stravolta quando il suo desiderio d'amore sblocca una spirale di ossessione cupa e tossica.

Michael Johnston in una scena di Obsession (Focus Features)

La straordinaria prova recitativa ha conquistato sia la critica che la platea globale, trasformandolo rapidamente in uno dei talenti emergenti più contesi dai grandi studios di Los Angeles. L'ingresso in una produzione titanica targata Universal rappresenterebbe la definitiva consacrazione nell'Olimpo delle star hollywoodiane.

A guidare questo ambizioso capitolo non saranno volti qualunque. La regia di La Mummia 4 è stata affidata al, celebri per il collettivo Radio Silence (già firma dietro il successo dei recenti capitoli di Scream e dello scatenato Finché morte non ci separi).

La loro impronta visiva, capace di fondere una tensione impeccabile a ritmi serrati e intrattenimento moderno, promette di rivitalizzare il franchise a oltre 26 anni dal debutto dello storico capostipite del 1999.

L'operazione nostalgia è guidata da una sceneggiatura firmata da David Coggeshall. Sebbene la trama esatta e i dettagli sul potenziale personaggio affidato a Johnston rimangano rigorosamente top-secret, l'entusiasmo della community cinematografica è alle stelle per il ricongiungimento tra Rick O'Connell (Fraser) ed Evelyn Carnahan (Weisz).

Con un mix bilanciato di grande azione, tocco horror firmato Radio Silence e sangue fresco nel cast, La Mummia 4 si candida fin da ora a essere uno dei più grandi eventi cinematografici della stagione autunnale del 2027.