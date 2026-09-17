“La stima è intatta, ma bisogna essere in due”: Cairo rompe il silenzio sul futuro di Mentana a La7

Pubblicazione: 17 settembre alle 08:15

Il futuro di Enrico Mentana a La7 resta tutto da scrivere. Mancano poco più di tre mesi alla scadenza del contratto del direttore del TgLa7 e, dopo le parole pronunciate nelle ultime settimane dallo stesso giornalista, è ora Urbano Cairo a tornare sulla questione. Senza annunciare una rottura, ma nemmeno un rinnovo. Il contratto di Mentana scadrà il 31 dicembre 2026 e Cairo, intervenuto a margine della presentazione del 25esimo Premio Cairo, ha confermato che la stima nei confronti del giornalista non è cambiata.

“Il contratto va avanti fino a fine dicembre, abbiamo ancora davanti a noi tre mesi e mezzo. Ne ho già parlato con lui mille volte. È con me da 16 anni, per cui l’ho rinnovato più volte. La mia stima per lui è intatta”,. Subito dopo, però, è arrivata una precisazione che lascia aperto ogni scenario: per arrivare a un nuovo accordo,, “deve esserci la voglia da ambo le parti”. Una frase che assume un peso particolare alla luce delle dichiarazioni rilasciate recentemente proprio da

Ad agosto, durante l'evento Una Montagna di Libri a Cortina d'Ampezzo, il giornalista aveva parlato apertamente del proprio futuro e soprattutto della direzione presa da La7. Mentana aveva posto la questione in termini piuttosto netti: “Ci sono due possibilità. O su La7 si apre per fare qualcosa che possa essere visto da tutti, o penso che posso pure fare altro”. Non era la prima volta che il direttore del TgLa7 affrontava pubblicamente l'argomento. Già a giugno, al Festival della Tv di Dogliani, Mentana aveva criticato quella che a suo giudizio sarebbe diventata un'impostazione troppo uniforme della rete, sostenendo che i programmi avessero orientamenti e ospiti simili.

Mentana, fonte: YouTube

Una posizione che nelle settimane successive ha inevitabilmente alimentato le domande sulla possibilità di vederlo ancora alla guida del telegiornale nel 2027. Ed è proprio sul tema della linea editoriale che la risposta di Cairo diventa particolarmente significativa. L'editore ha ricordato che, quando Mentana arrivò a La7, la rete non era schierata con il centrodestra e che da allora, a suo giudizio, la sua identità non è cambiata. “Quello che va rispettato dei media è il loro Dna”, ha spiegato.

Mentana, fonte: YouTube

Cairo ha poi rivendicato il modello adottato nella gestione della rete:e, allo stesso modo, non interviene sul lavoro di Lilli Gruber, Giovanni Floris, Aldo Cazzullo o Corrado Formigli, né sugli ospiti che scelgono per le rispettive trasmissioni. “La filosofia editoriale è questa e non la cambio”,. Una presa di posizione che sembra quindi lasciare poco spazio a un cambiamento della rete nella direzione. Cairo non ha annunciato alcun addio e continua a sottolineare il rapporto costruito con il giornalista in sedici anni di collaborazione, ma allo stesso tempo ha chiarito che il futuro dovrà essere deciso da entrambi.

D'altronde, già durante la presentazione dei palinsesti di luglio, l'editore aveva evitato di dare per scontato il rinnovo. In quell'occasione aveva ricordato la scadenza del 31 dicembre, spiegando che avrebbe incontrato Mentana più avanti per capire se ci fosse ancora da parte sua la volontà di continuare. Mentana, dal canto suo, ha chiarito di voler rispettare fino in fondo il contratto attuale:

“Onorerò il contratto, come mi è stato chiesto, pregato di fare, personalmente, da Urbano Cairo, fino alla fine di dicembre. La fine del mio contratto. Dopo che ho finito, deciderò”. - Enrico Mentana

Ed è proprio quel “dopo deciderò” a lasciare aperta la partita. Da una parte Cairo continua a ribadire la propria stima per Mentana, dall'altra il direttore del TgLa7 chiede un cambiamento nell'identità complessiva della rete che l'editore, almeno pubblicamente, non sembra intenzionato a concedere. Per sapere se i loro percorsi continueranno insieme bisognerà quindi aspettare. Ma rispetto a qualche mese fa, quando la permanenza di Mentana sembrava quasi una formalità, il rinnovo a La7 oggi appare tutt'altro che scontato e si parla già di un possibile sostituto.